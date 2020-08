Agricultorii protestatari au pornit cu tehnica spre Chişinău

Contactat de IPN, Andrei Dînga, agricultor din Ştefan Vodă, a precizat că din data de 11 august, când agricultorii au scos tehnica în stradă, protestul nu a încetat. La acţiune participă agricultori cu câteva zeci de unităţi de transport, inclusiv fermieri tineri, care s-au întors în ţară cu bani şi i-au investit în agricultură, iar acum raportează doar pierderi.



Andrei Dînga a subliniat că protestul este paşnic, apolitic, şi a atenţionat politicienii să nu încerce să-şi adune dividende politice pe seama situaţiei agricultorilor.



Manifestanţii nu s-au lăsat convinşi să renunţe la proteste nici de premierul Ion Chic. „Ne-a numit evazionişti fiscali, că primim mai mult decât plătim impozite. Noi i-am lămurit că este o ramură strategică, care asigură securitatea alimentară a cetăţenilor şi trebuie să fie ajutată de stat”, a menţionat agricultorul.



Andrei Dînga a spus că niciuna din revendicările agricultorilor nu a fost îndeplinită. „Domnia sa ne ignoră, cu sarcasmul lui specific. Eu nu înţeleg de unde atâta ură faţă de muncitorii pământului, chiar mi-e greu şi nu am înţeles până la urmă. Am rămas indignaţi de ce ne-a zis domnia sa şi am hotărât să mergem mai departe. Dacă nu ne aude, să ne audă organizaţiile internaţionale, Guvernul României, Uniunea Europeană, FAO, BERD”, a declarat agricultorul.



„I-am spus domnului Chicu: „Domnule Chicu, ale cui interese dumneavoastră le lobaţi ca prim-ministru? Fiindcă, din câte înţeleg, dumneavoastră doriţi ca toţi agricultorii mici şi mijlocii să falimenteze”. Deci, cumva parcă voalat ar sprijini holdingurile agricole mari, care noi ştim foarte bine că sunt cu capitaluri din off shore. Dar aceasta înseamnă o sentinţă de moarte pentru satele noastre. Pentru că gospodăriile, când sunt mici, ele se dezvoltă pe verticală, satul are viitor, va avea viaţă”, a mai spus Andrei Dînga.

Agricultorii planifică să parcheze tehnica din dotare în regiunea Gării Auto Sud din capitală.

