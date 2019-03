Adevărul Live, ora 13.00: Despre primul studiu sociologic românesc realizat în Transnistria

Fundaţia Universitară a Mării Negre (FUMN), cu sprijinul The Black Sea Trust for Regional Cooperation, a realizat primul studiu sociologic românesc în Transnistria, unde aproape 200.000 de moldoveni/români trăiesc sub o administraţie separatistă prorusă.

Realizat fără ştiinţa autorităţilor din Stânga Nistrului, studiul oferă un tablou demistificat al realităţii din acest spaţiu ţinut în izolare şi puţin cunoscut publicului larg.

Coordonatoarea proiectului, Tatiana Cojocari, cercetătoare la Academia Română, şi Radu Cupcea, director executiv al FUMN-Chişinău, vin la Adevărul Live, începând cu ora 13.00, pentru a-l prezenta publicului înainte de o dezbatere programată pentru miecuri la Bucureşti cu titlul: „Transnistria între Moscova şi Chişinău, prima cercetare sociologică realizată dincolo de Nistru“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: