A murit Viorel Mardare, regizorul din spatele clipurilor virale de promovare a Republicii Moldova

„Astăzi, la 7.15, Viorel a plecat la ceruri. Vă mulţumim că i-aţi fost alături în toată această perioadă în care a luptat cu cancerul. Vă mulţumim pentru suport, donaţii şi gânduri bune. Să-i păstrăm amintirea vie. Dumnezeu l-a luat la el... ne-a lăsat operele lui şi un gol imens pe care îl simte o ţară întreagă. Să îl pomenim cu un gând bun. Zbor lin, Viorel. Vom reveni pe parcursul zilei cu detalii despre locul şi ziua în care veţi putea să vă luaţi rămas bun de la Viorel", este anunţul publicat pe pagina „ViorelMustGoOn“ de pe Facebook, creată pentru a strânge fonduri pentru tratamentul regizorului. În 2013, Viorel Mardare îndemna oamenii să se solidarizeze într-o campanie care avea drept scop ajutorarea bolnavilor de cancer. Cinci ani mai târziu, afla că suferă de boala necruţătoare. Într-un interviu, regizorul spunea ca „boala asta este o loterie“ şi că el, din păcate, „a cumparat prea multe bilete" la aceasta. Viorel Mardare era internat la Chişinău, după ce a urmat tratament timp de mai multe luni la o clinica din Austria. Prietenii săi iniţiaseră o campanie de strângere de fonduri, în urma căreia s-au strâns peste 100 de mii de euro.

Viorel Mardare s-a născut pe 7 octombrie 1981, a absolvit Facultatea de Jurnalism şi a devenit cunoscut după ce a realizat numeroase spoturi publicitare şi sociale de promovare a Republicii Moldova.

Una dintre cele mai cunoscut creaţii ale sale este spotul în care fructele din Moldova sunt promovate de ţărani agriculturi din Moldova care interpretează versuri din piesa The Show Must Go On, a trupei Queen. Filmuleţul a devenit viral în 2016.

„Nu am avut intenţia, nici pentru o secundă, de a demonstra ruşilor ceva sau pentru a ne plânge pe nişte erori politice, produse cândva, deşi în presa rusească se vehiculează că este un răspuns dat Rusiei de către agricultorii moldoveni. Nu este chiar un răspuns, este pur şi simplu o menţiune despre faptul că ruşii, în opinia noastră, săvârşesc o mică greşeală”, spunea într-un interviu la RFI regizorul moldovean Viorel Mardare, care împreună cu echipa de la Atelierul Sergiu Prodan a creat clipul. Peste 50 de oameni din şase sate din apropierea Chişinăului au participat la realizarea spotului. ”A fost niţel complicat să facem acest spot. Am umblat de la o casă de cultură la alta, prin sate, pentru că asta ne-am dorit cel mai mult. Oamenii din spot să fie cât mai autentici, să fie locuitori de la ţară, dar şi să aibă ceva calităţi artistice şi auz muzical. Cum se procedează? Găseşti o poartă frumoasă, aici aduci un porumb frumos, apoi aduci patru bătrâne frumoase din cu totul alt sat şi faci filmarea”, spunea regizorul moldovean.

Un alt filmuleţ apreciat realizat de Viorel Mardare este „Be Our Guest in Moldova“, în care personajul principal îl joacă pe celebrul actor american Brad Pitt.

