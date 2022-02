În R. Moldova au fost deschise conturi bancare pentru a sprijini poporul ucrainean

Ministerul precizează că mijloacele financiare acumulate vor fi destinate furnizării asistenţei umanitare cetăţenilor Ucrainei afectaţi de război.



Rechizitele bancare pentru efectuarea donaţiilor:



1) În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD69TRPAAA144111A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: asistenţă umanitară cetăţenilor Ucrainei



2) În dolari SUA (USD)

Beneficiar: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD07NBPAAP144121A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: asistenţă umanitară cetăţenilor Ucrainei



3) În EURO (EUR)

Beneficiar: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD14NBPBBP144121A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226

Destinaţia plăţii: asistenţă umanitară cetăţenilor Ucrainei



Confirmarea încasărilor mijloacelor donate în conturile Ministerului Finanţelor poate fi solicitată la următoarele adrese de e-mail: elena.vlasiuc@mf.gov.md, mariana.scortescu@mf.gov.md.



Rechizitele pentru efectuarea donaţiilor deschise de Primăria Chişinău sunt:



1) În lei moldoveneşti:



Beneficiar: MF TR Centru Chişinău Primăria municipiului Chişinău

Cod IBAN: MD88TRPDAK144114B07229AC

Codul fiscal al beneficiarului: 1007601009484

Banca beneficiarului: Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

SWIFT BIC: TREZMD2X

Codul băncii: 226614

Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Puşkin, 44

Destinaţia plăţii: Donaţii pentru refugiaţii din Ucraina



2) În dolari SUA

Ţara: Republica Moldova

Beneficiar: MF TR Centru Chisinau Primăria municipiului Chişinău

Cod IBAN: MD45AGPJAA144124B07229AC

Codul fiscal al beneficiarului: 1007601009484

Banca Beneficiarului: BC MoldovaAgroindbank SA

SWIFT BIC: AGRNMD2X710

Contul bancar: 22662693238

Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Miron Costin, 9

Destinaţia plăţii: Donaţii pentru refugiaţii din Ucraina



3) În EURO

Ţara: Republica Moldova

Beneficiar: MF TR Centru Chişinău Primăria municipiului Chişinău

Cod IBAN: MD67AGPKAB144124B07229AC

Banca Beneficiarului: BC MoldovaAgroindbank SA

SWIFT BIC: AGRNMD2X710

Contul bancar: 22662693249

Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Miron Costin, 9

Destinaţia plăţii: Donaţii pentru refugiaţii din Ucraina



4) În lei româneşti (RON)

Ţara: Republica Moldova

Beneficiar: MF TR Centru Chisinau Primăria municipiului Chişinău

Cod IBAN: MD74AGPLAE144124B07229AC

Codul fiscal al beneficiarului: 1007601009484

Banca Beneficiarului: BC MoldovaAgroindbank SA

SWIFT BIC: AGRNMD2X710

Contul bancar: 22662693244

Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Miron Costin, 9

Destinaţia plăţii: Donaţii pentru refugiaţii din Ucraina.