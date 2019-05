Dăncilă, primită la Zalău cu huiduieli, coroane şi un dicţionar. Premierul: „Întâlnim aceiaşi oameni în mai multe locuri. Sunt aşa de uşor de cumpărat?“

GALERIE FOTO

Premierul Viorica Dăncilă a fost prezentă vineri, 17 mai, în judeţul Sălaj, alături de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, şi de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.

Cu acest prilej cu care a vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, oficialii au avut o întâlnire de lucru la Instituţia Prefectului, apoi au vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, iar alături de ambasadorul Franţei în România, au făcut o vizită la fabrica Michelin.

Vizita Vioricăi Dăncilă la Zalău s-a încheiat la Centrul de Cultură şi Artă, acolo unde s-a întâlnit cu reprezentanţii organizaţiei judeţene a PSD. În faţa instituţiei, premierul a fost întâmpinat de câteva zeci de persoane, majoritatea tineri, cu huiduieli şi cu pancarte cu mesaje precum "Fără penali", "PSD, ciuma roşie", "Asasini de vise" şi "Hoţii". Unul dintre protestatari a adus o coroană, iar o femeie a expus un exemplar al Dicţionarului Explicativ al limbii române.

"Am văzut că este un plan"

Întrebată ce părere are despre reacţiile protestatarilor, primul-ministru a îndemnat la calm şi dialog şi a atras atenţia că astfel de atitudini fac rău nu doar imaginii oraşelor în cauză, ci şi modului în care România este văzută în lume: "Eu nu am luat niciodată o decizie împotriva românilor şi nu am de ce să mă tem, dar această atitudine face rău ca imagine a unei localităţi, ca şi imagine a unei regiuni, ca şi imagine de ţară. Pentru că nu duce la nimic constructiv. Ceea ce mă deranjează mai mult este modul în care vor să umilească anumiţi oameni. Am văzut cum aruncau cu bani pe jos la bătrâni, ca să îi umilească. Acest lucru chiar deranjează şi nu mai trebuie să se întâmple în România. Nu mai trebuie să vedem acest discurs bazat pe ură, în care încercăm să punem un scandal între cei în vârstă şi cei tineri. Cred că este loc pentru toată lumea, iar principalul nostru mesaj să fie de unitate".

Mai mult, Viorica Dăncilă a apreciat că aceste acţiuni sunt parte a unui plan şi că oamenii din spatele lor sunt mereu aceiaşi: "În multe oraşe vedem aceiaşi oameni, care se deplasează cu foarte multă rapiditate de la o localitate la alta. Într-o democraţie, protestele sunt normale, dar nu le vedeţi făcute într-un mod civilizat. Niciodată pe români nu i-a caracter violenţa verbală, jignirile, această dezbinare, această atitudine care nu cred că place cuiva. M-am întâlnit şi la intrarea în spital cu unul dintre care au contestat guvernarea şi l-am rugat să îmi spună efectiv ce îl deranjează, pentru că Guvernul României este dispus la dialog. Consider că soluţiile le putem găsi numai prin dialog, nu prin aceste manifestări care nu ne reprezintă ca români şi cred că nimeni nu se poate identifica cu o astfel de manifestare. Efectiv nu cer nimic, ci au doar această dorinţă de a jigni, de a aduce dezbinare în societate. Fiecare îşi arată valoarea prin modul în care se manifestă. Am văzut că este un plan, în care întâlnim aceiaşi oameni în mai multe locuri. Stau şi mă gândesc: sunt aşa de uşor de cumpărat? Chiar nu le pasă de impresia celor din jurul lor? Chiar nu se gândesc cât de rău fac ca şi imagine?"

