VIDEO Românul care a învăţat să facă agricultură de pe internet. Şi-a înfiinţat o cultură suspendată de căpşuni

După ce ani de-a rândul şi-a petrecut vacanţele muncind în străinătate, în domeniul agriculturii, sălăjeanul Andrei Torgie (27 de ani) şi-a luat inima în dinţi şi a decis să înceapă propria afacere.



Se întâmpla în 2015, când tânărul, proaspăt absolvent al unei postliceale sanitare a refuzat să lucreze în sistem, descurajat de salariile modeste de la acea vreme. Făcuse ceva economii pe parcursul verilor şi căpătase experienţă în sezoanele în care a cules mere ori struguri. Cum bunicii îi lăsaseră moştenire mai mult de un hectare de teren în localitatea Stîrciu, Andrei a simţit că acesta este drumul pe care trebuie să pornească. Nu înainte, însă, de a se documenta temeinic pe Internet.

Aşa a ales să se apuce de cultivat căpşuni, mai ales că văzuse ce trecere au în ţările prin care a lucrat: "Am citit pe Internet tot ce am găsit pe subiect şi studiind problema, punând în balanţă costurile şi câştigurile, mi-am zis că trebuie să încerc. M-am consultat şi cu un cultivator, care mi-a relatat experienţa lui, apoi am înfiinţat o cultură pe 20 de ari de teren, să văd cum mă descurc".

A început cu 6.000 de plante

Investiţia iniţială l-a costat 3.500 de euro, sălăjeanul cumpărând 6.000 de plante. "A fost riscant, dar trebuia să fac ceva", spune el. Norocul a fost de partea lui, astfel că a reuşit nu doar să îşi recupereze investiţia încă din primul an, dar să rămână şi cu ceva profit. Asta şi pentru că a ales un soi cu rodire continuă, care asigură producţie din luna mai, până în octombrie. La şapte săptămâni de la plantare, a avut şi prima producţie, pe care a distribuit-o la rude, prieteni şi vecini. Cum în fiecare săptămână recolta de trei ori, până la 200 kg la un cules, producătorul s-a văzut nevoit să găsească noi metode de desfacere. Şi-a făcut o pagină pe Facebook unde preia comenzi şi livrează marfa direct la domiciliul cumpărătorilor.

Încurajat de rezultatele primului an agricol şi ca răspuns la cererea clienţilor, sălăjeanul a înfiinţat mai apoi şi o cultură de zmeură, pe o suprafaţă de 30 de ari. Şi de această dată a strâns de pe Internet informaţiile de care avea nevoie şi a optat tot pentru un soi cu rodire continuă. La fiecare cules obţine între 30 şi 50 kg de zmeură: "E o muncă mai migăloasă, dar mai profitabilă, un kilogram de zmeură ajungând să se vândă chiar şi cu 25 de lei".

Andrei Torgie a continuat să-şi extindă afacerea în 2017, când a plantat coacăz roşu, mur fără spini, iar în 2018, şi-a înfiinţat o plantaţie suspendată de căpşuni, printr-o investiţie de 8.000 de euro. Văzuse pentru prima dată astfel de culturi suspendate - ultima tehnologie în cultivarea căpşunilor - în Franţa şi citind pe Internet s-a gândit să facă o încercare. Şi de această dată sorţii i-au fost favorabili: "Am achiziţionat 8.000 de plante, din acelaşi soi cu cele din cultura de la sol, iar când am văzut că după o lună au înflorit, ne-am bucurat enorm. În maxim 8 săptămâni am început culesul".

Vrea să îşi extindă afacerea

Noua cultură prezintă avantaje şi dezavantaje. După cum susţine tânărul agricultor, gustul fructelor este acelaşi, însă cele din plantaţia suspendată sunt mai aspectuoase, iar producţia este superioară. În plus, munca pe care o implică această cultură este mai puţin solicitantă, iar plantele sunt ferite de dăunători. În schimb, costurile sunt mai mari, având în vedere că un sac cu pământ de un metru lungime, în care sunt sădite 8-9 plante, costă 30 de lei, sumă la care se adaugă cheltuielile cu scheletul metalic care asigură susţinerea.

De la începutul actualului sezon, Andrei şi familia lui au recoltat peste 3 tone de căpşuni din culturile proprii, pe care le-au vândut prin intermediul paginii de Facebook, făcând livrări la domiciliu, dar şi la aprozare din Zalău şi Cluj. "Momentan este o afacere de familie, una din care trăim, de altfe, dar pe viitor ne gândim să ne extindem. Planul nostru este să achiziţionăm alte 20.000 de plante pentru cultura suspendată şi, în timp, să renunţăm la cea de pe sol", mai spune producătorul.

