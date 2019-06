VIDEO O româncă, şefă de promoţie la un liceu din Statele Unite. Absolventa a cântat imnul Americii în faţa a mii de oameni

Născută în 2001, într-o familie de români stabiliţi în Statele Unite ale Americii, Lauren Grecu s-a aflat în centrul festivităţii de absolvire din acest an de la Sachse High School. Tânăra, care s-a remarcat de-a lungul anilor de studii, prin rezultate şcolare excelente, a fost desemnată şefă de promoţie, fiind cea mai bună dintre cei peste 600 de absolvenţi ai liceului din statul Texas.

Mama lui Lauren, Carmen este din Jibou şi a ajuns pe tărâm american în 1996, la un an după ce a terminat Facultatea Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca. În prezent, lucrează ca farmacist al lucreaza ca farmacist la Presbiterian Hospital din Dallas. Tatăl său, care este inginer proiectant, a absolvit Electronica la Universitatea Piteşti şi s-a mutat în SUA în 1998, după ce a câştigat Loteria Vizelor. Din 2000, cei doi au devenit o familie şi locuiesc în Sachse, o suburbie a Dallasului.

Imnul SUA, intonat de o româncă

Fiica lor cea mare a fost un copil precoce. A început să citească pe când avea doar doi ani, a învăţat să cânte la pian la 5 ani, iar la şcoală a fost întotdeauna un elev silitor, implicat în tot felul de activităţi. Iubeşte în egală măsură matematica şi muzica. "Am studiat pianul de la 5 ani, până în clasa a XI-a. Ador să cânt cu vocea. Fac parte din cor încă din clasa a treia, iar anul acesta am reuşit performanţa de a fi singurul elev din liceul meu selectat pentru corul statului Texas", spune Lauren.

În această calitatea, ea a intonat imnul SUA în cadrul festivităţii de absolvire de la Sachse High School. "A fost o onoare pentru mine", precizează Lauren, care a fost desemnată de către conducerea şcolii să rostească şi discursul de absolvire. În mesajul transmis celor prezenţi, tânăra a ţinut să mulţumească în primul rând părinţilor, pentru că au fost mereu alături de odraslele lor. În acelaşi timp, a subliniat cât de important este să faci alegeri şi cum acestea îţi pot schimba viaţa.

"După cum probabil unii dintre voi ştiu, sunt prima generaţie de americani din familie. Părinţii mei au emigrat în SUA din România acum mai bine de 20 de ani (...). Dar nu sunt aici pentru a câştiga simpatie pentru trecutul şi pentru luptele pe care părinţii mei le-au dus. Este călătoria lor, viaţa lor şi povestea lor care m-au format şi au influenţat viaţa altora. Crescând în comunism, nici mama, nici tatăl meu nu au avut prea multe, iar opţiunile le-au fost limitate. Cu toate acestea, acum 23 de ani au pornit în căutarea unei vieţi diferite. Au căutat oportunităţi, libertatea şi capacitatea de a construi o viaţă pe care România nu le-o putea oferi. Au ales să lase totul în urmă: familie, prieteni, confortul casei şi viaţa pe care o construiseră, pentru a lua totul de la zero. Au ales să se trezească la ora trei dimineaţa pentru a-şi câştiga cetăţenia americană, să-şi continue studiile în paralel cu mersul la serviciu şi cu crescutul a doi copii. Au ales să înveţe o limbă pe care o cunoşteau foarte puţin şi alte trei, toate pe propriile puteri. Au ales această viaţă pentru că acasă nu aveau posibilitatea de a alege. Le-a fost dată o singură opţiune, în timp ce noi avem multe. Putem alege orice colegiu ne dorim, putem să ne exprimăm liber, fără teama că vor fi închişi. Noi, cei 637 care suntem pe punctul de a ne începe viata, va trebui să facem alegeri care sunt mult mai importante decât a alege materia pe care să o studiem sau pe cine să invităm la banchet.

S-ar putea ca la un moment dat în viaţă să fim puşi în situaţia în care să ni se spună că este imposibil să reusim, dar noi trebuie să fim cei mai înversunaţi avocati ai noştri, chiar şi atunci când nimeni nu va crede în noi. Aceasta este una din multele lecţii pe care le-am învăţat în liceu. Tot in liceu am învăţat că uneori cădem, greşim, eşuăm, dar în ciuda tuturor obstacolelor, noi toţi am parcurs cei patru ani de liceu şi iată-ne aproape de momentul în care încheiem cel mai mare capitol din viata noastră, doar pentru a începe un altul mai mare".

Lauren mărturiseşte că a vrut să vorbească despre povestea părinţilor ei în semn de recunoştinţă faţă de tot ceea de au făcut pentru ea, pentru eforturile depuse ca să ajungă unde se află astăzi.

Vrea să studieze contabilitate

Din această toamnă, Lauren Grecu va merge la University of Texas din Dallas, unde va studia business şi contabilitate. "Sunt nerăbdătoare să-mi continui studiile. Mereu mi-am dorit să descopăr ce presupune lumea afacerilor şi mi-ar plăcea să fiu un lider. Am ales să mă axez pe contabilitate, pentru a învăţa cum să gestionez taxele şi banii oamenilor. Mi-ar plăcea să ajung director economic sau, de ce nu, să am propria afacere. Cu toate acestea, nu am de gând să renunţ la muzică, pentru că face parte din viaţa mea; voi continua să cânt în biserică şi poate reuşesc să mă alătur unui grup muzical din Dallas", precizează proaspăta absolventă.

Se descrie drept o persoană determinată, muncitoare, optimistă şi plină de compasiune, mereu dispusă să îi ajute pe cei aflaţi la nevoie. Faptul că provine dintr-o familie de imigranţi nu a constituit niciodată o problemă pentru ea: "Mulţi elevi provin din din astfel de familii şi numeroşi prieteni de-ai mei nu sunt de origine americană. Niciodată nu m-am simţit discriminată, iar amicilor mei le place să mă audă vorbind în limba română".

Lauren spune că a învăţat mai întâi română şi apoi engleză, şi asta pentru că părinţii îi vorbeau mereu în limba lor maternă. Îşi exersează constant cunoştinţele de limbă atât cu mama, tatăl şi fratele său, cât şi cu familia din România pe care o vizitează tot la doi-trei ani. "Mama m-a încurajat mereu să învăţ să scriu şi să vorbesc în limba română, pentru că mă va ajuta la scrierea cuvintelor din engleză", explică tânăra.

Vizitele în România o încântă de fiecare dată. "Este un ţinut minunat, cu foarte multe locuri frumoase de vizitat. Am văzut o mulţime de mănăstiri, castele, cascada, Transfăgărăşanul şi Transalpina. Iar oamenii sunt foarte simpatici şi prietenoşi. Ador bucătăria românească, mai ales sarmalele, ciorba de văcuţă, mămăliga, plăcinta cu brânză şi cea cu vişine sau kurtos Kolacs. Abia aştept să revin!"

