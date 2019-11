VIDEO Robotul care cântă „Oda bucuriei“ la pian. Invenţia a reprezentat România la Olimpiada Internaţională de Robotică

Un echipaj al Colegiului Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" din Zalău a reprezentat România la ediţia din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Robotică, ce a avut loc în perioada 8-10 noiembrie, la Gyor, în Ungaria. Dynamix Robotix este formată din elevii Răzvan Tişa şi Alexandru Contraş, ambii din clasa a XI-a F, coordonaţi de profesoara Anamaria Rus. Aceştia au reuşit să se califice la importanta competiţie internaţională după ce la faţa pe ţară, au câştigat locul I la secţiunea Creativitate.

În condiţiile în care ediţia 2019 a întrecerii din Ungaria a avut ca temă "Oraşe inteligente", Răzvan şi Alexandru s-au prezentat în faţa juriului cu Roby, un robot inteligent, care ştie să cânte la pian şi poate preda elevilor lecţii de muzică. "Este un alt fel de profesor de muzică", precizează cadrul didactic care coordonează echipa de robotică a Colegiului zălăuan. Cu ajutorul lui Roby, zălăuanii au reuşit să se claseze pe locul 16 din totalul celor 34 de echipe participante.

Participarea celor de la Dynamic Robotics la Olimpiada Internaţională vine ca urmare a premiului I pe care aceştia l-au obţinut la faza naţională a concursului, la secţiunea Creativitate.

Răbdarea - cea mai mare provocare

"Acest profesor are o stare de bună dispoziţie oră de oră, deoarece nu este deranjat de eventualele reacţii nepotrivite ale elevilor din clasă. În plus, are abilitatea de a repeta cântecul de câte ori este nevoie, fără ca acest lucru să îl deranjeze", explică Răzvan Tişa. Potrivit spuselor sale, Roby poate împărţi o melodie în fragmente pe care le interpretează deplasându-şi braţele de-a lungul unei pianine şi apăsând clapele. În acelaşi timp, pe clapele unei pianine de dimensiuni reduse se aprind nişte beculeţe, care îl ajută pe elev să înveţe să cânte. "Am ales educaţia muzicală întrucât consider că se pune prea mult accent pe disciplinele principale, cum ar fi româna sau matematica, şi uităm de părţile artistice", mai spune Răzvan.

Potrivit spuselor sale, Roby poate să interacţioneze vocal cu elevii şi poate să îi urmărească în timp ce interpretează. Dispozitivul este controlat cu ajutorul unui telefon ori laptop, prin intermediul unui browser web.

La rândul său, Alexandru Contraş mărturiseşte că în spatele acestei creaţii stă foarte multă muncă, din care nu au lipsit rateurile. "Cea mai mare provocarea a noastră a fost să avem răbdare, pentru că nu o dată s-a întâmplat să ne confruntăm cu situaţii neplăcute şi să fim nevoiţi să luăm totul de la capăt", precizează tânărul. "Am fost la un pas de a renunţa", îl completează profesoara Anamaria Rus.

Cei doi liceeni nu se află la prima reuşită. În primăvara acestui an, Răzvan Tişa, Alexandru Contraş şi Darius Sacota, colegi de clasă la Colegiul Tehnic „API“ din Zalău, au proiectat un rulment inovativ, al cărui principiu de bază îl reprezintă levitaţia magnetică. Invenţia le-a adus premiul I la ediţia din 2019 a concursului „Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri“, dedicat liceelor din nord-vestul ţării.

Mai puteţi citi:

Ce este „rulmentul viitorului“, invenţia unor elevi din Zalău: „Este bazat pe principul levitaţiei magnetice, care reprezintă viitorul, în opinia noastră“