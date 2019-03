VIDEO Filmul jafului de la bijuteria din Zalău. Momentul în care hoţii fură bijuterii de peste 350.000 de lei

Două persoane cu faţa acoperită au jefuit marţi, 19 martie, în jurul orei 18, o bijuterie situată pe Bulevardul Mihai Viteazul din Zalău. La momentul comiterii infracţiunii, în magazin se afla doar vânzătoarea. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum unul dintre hoţi sare peste vitrine, iar celălalt îndeasă în geantă mai multe bijuterii, cu tot cu cutiile în care erau expuse. După ce şi-a burduşit geanta cu podoabele din aur, hoţii s-au făcut nevăzuţi.

Potrivit anchetatorilor, au fost sustrase circa 2 kilograme de euro, în valoare de peste 350.000 de lei.

“Din primele cercetări efectuate de poliţişti s-a stabilit că două persoane necunoscute, cu faţa acoperită, au pătruns în bijuterie, unde, sub imobilizare şi sub ameninţarea cu o armă asupra vânzătoarei, au sustras mai multe bijuterii. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul infracţiunii de tâlhărie calificată şi continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea autorilor”, ne-a declarat Maria Cristea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

