VIDEO Călătorie cu autobuzul prin istorie. Cum arată expoziţia pe roţi dedicată Centenarului

O expoziţie inedită, găzduită într-un autobuz, a fost inaugurată joi, 20 septembrie, în centrul municipiului Zalău. Proiectul reprezintă propunerea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău pentru marcarea a 100 de ani de la Marea Unire şi este dedicat valorizării contribuţiei sălăjenilor la înfăptuirea României moderne.

Pentru că obiectiul demersului este să popularizeze informaţia la nivelul judeţului, autobuzul va călători prin mai multe localităţi sălăjene. Prima oprire este pe platoul de marmură din Zalău, acolo unde autobuzul "Centenar călător" va staţiona timp de trei săptămâni şi va putea fi vizitat gratuit, în fiecare zi, de la orele prânzului până spre seară, chiar şi în zilele de sâmbătă şi duminică.

Ulterior, autobuzul-expoziţie va porni într-o călătorie prin judeţ, traseul urmând să fie făcut public pe parcursul derulării proiectului. “Ne dorim să ajungem şi în celelalte trei oraşe din Sălaj, precum şi în localităţile care au dat personalităţi importante ale istoriei naţionale”, a precizat managerul MJIA Zalău, Corina Bejinariu.

În cadrul expoziţiei mobile, vizitatorii vor putea descoperi informaţii şi materiale video despre sălăjenii care au contribuit la scrierea istoriei României moderne şi îşi vor putea testa cunoştinţele dobândite într-o aplicaţie pe touchscreen, pe patru nivele de dificultate. Cei mai buni şi mai pregătiţi jucători vor fi premiaţi cel mai probabil în 1 Decembrie.

“Este o zi extrem de importantă pentru noi, cei de la Muzeul Judeţean, pentru că în sfârşit am reuşit să finalizăm cel mai important proiect dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri. Am dat o denumire metaforică proiectului – “Centenar călător” – pentru că am vrut să aducem în faţa publicului, într-o manieră inedită, atractivă şi accesibilă, informaţii despre elemente de istorie locală, istorie naţională, dar şi să-i invităm să descopere contribuţia sălăjenilor la fondarea României moderne, la înfăptuirea Marii Uniri”, a mai spus Corina Bejinariu.

“Este o idee excelentă să condensezi 100 de ani de istorie pe patru roţi şi să foloseşti cele mai noi mijloace de prezentare pe care le ai la îndemână. Cred ca marele avantaj este cel al mobilităţii şi posibilităţii de a duce această informaţie, istoria, şi în locuri mai puţin accesibile sau unde oamenii duc dorul unor informaţii de acest fel”, a subliniat, la rândul său, Tiberiu Marc, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.

În funcţie de impactul pe care “Centenar Călător” îl va avea asupra publicului, proiectul ar putea fi continuat şi în 2019.

Vă mai recomandăm:

Cum a fost transformată aniversarea unei românce de-o vârstă cu Unirea într-un fel de priveghi. Femeia imobilizată la pat, fotografiată frumos alături de oficialităţi