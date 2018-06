Veselie după proba la Limba română. „Subiectele au fost super-accesibile pentru toată lumea”

Subiectele la prima probă scrisă a Bacalaureatului au fost accesibile, este concluzia majorităţii absolvenţilor care au fost evaluaţi la Centrul de Examen de la Colegiul Naţional "Silvania" Zalău.

Primii care au ieşit din sălile de examen au fost trei elevi ai Liceului de Artă "Ioan Sima" Zalău, care s-au declarat mai mult decât mulţumiţi atât de subiecte, cât şi de modul în care le-au rezolvat. Narcisa este unul dintre ei; pentru a finaliza lucrarea a avut nevoie de puţin peste două ore şi este convinsă că va lua minim 7.

Antoniu a terminat la CNS şi îşi doreşte să urmeze Academia de Poliţie. A ieşit vesel pe poarta şcolii, convins că a făcut o lucrare bună, pentru care va primi de la 8 în sus. La fel de încrezător este şi Roland, care vrea să ajungă student la Politehnică: "Am avut un an plin de eforturi şi sacrificii, în care am studiat mult. Ca urmare, mă aştept la o notă mare; am ales Eminescu, evident".

Antoniu se aşteaptă la minim 8 FOTO Andreea Vilcovschi

Absolventă a unei clase cu profil real, Daria se gândeşte să studieze Dreptul. De când a ieşit din sala de examen este toată un zâmbet, bucuroasă că subiectele au fost "atât de accesibile" pentru toată lumea şi sigură că se va alege cu minim 9,50. "Eminescu am primit şi la Simularea din clasa a XI-a. A fost simplu", ne spune adolescenta. Lângă ea, un tânăr îi mărturiseşte mamei care l-a aşteptat plină de emoţii la poartă că a optat, iniţial, pentru o poezie de-a lui Arghezi, dar că s-a răzgândit pe parcurs: "Am scris prima dată Testament, de Arghezi. După ce am scris vreo şase rânduri, am schimbat cu Eminescu. A fost mai bine aşa, că am ştiut mai mult".

Daria a ieşit extrem de încrezătoare FOTO Andreea Vilcovschi

La prima probă, cea la Limba şi literatura română, au fost prezenţi 1.588 de elevi, din totalul celor 1.705 înscrişi, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Nu au fost înregistrate incidente. Lucrările candidaţilor vor fi transportate şi evaluate într-un alt judeţ, Sălajul urmând să preia şi să corecteze, la Centrul Zonal de Evaluare Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău, lucrările dintr-un judeţ limitrof.

Bacalaureat 2018 continuă marţi, 26 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă, probă la care s-au înscris 304 candidaţi. Toate probele scrise încep la ora 9, timpul de lucru fiind de trei ore.

