Vedetă pe videochat la 54 de ani. Detalii din dosarul femeii condamnate pentru evaziune fiscală şi trimisă să muncească la biserică

Lenuţa M., o văduvă de 54 de ani din localitatea sălăjeană Cehu Silvaniei, a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru că nu a declarat veniturile obţinute din activitatea de videochat.

Magistraţii Tribunalului Sălaj au găsit-o vinovată de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi i-au aplicat o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare, sub supraveghere, cu un termen de încercare de doi ani. În plus, instanţa a obligat-o să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, zilnic, câte două ore, în cadrul Bisericii Catolice Cehu Silvaniei sau al Bisericii Reformate Cehu Silvaniei.

Sentinţa a fost pronunţată la finele lunii ianuarie, când judecătorii au admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei pe care femeia l-a încheiat cu procurorul de caz.

Pe durata termenului de încercare, Lenuţa M. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Potrivit motivării Tribunalului Sălaj, între 2013 şi 2018, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, Lenuţa M. a realizat din activităţi de videochat venituri în valoare de 58.218 lei, pe care nu le-a declarat organelor fiscale ascunzând sursa impozabilă, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat şi cu consecinţa cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în sumă de 10.848 lei, din care 8.285 lei reprezintă impozit pe venit, iar suma de 2.563 lei reprezintă contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Femeia şi-a recunoscut faptele şi a făcut următoarea declaraţie în faţa anchetatorilor:

"Arăt că în perioada 2013-2018, la locuinţa mea din Cehu Silvaniei am desfăşurat activităţi de videochat, având cont pe un site de profil. Contul mi l-am făcut eu, am completat nişte formulare online, am comunicat codul IBAN şi m-am logat eu direct la un site de profil. Aveam un nume de scenă şi erau mai multe categorii. Am primit toată suma care mi se cuvenea după aceea din serviciile de videochat şi nu am declarat-o organelor fiscale", arată rolii.ro.

Instanţa a analizat latura obiectivă a infracţiunii şi a reţinut că elementul material constă în acţiunea de ascundere a sursei impozabile sau taxabile prin nedeclararea sumelor obţinute ca urmare a desfăşurării, în perioada 2016-2018 , a unor activităţi independente (videochat).

Sub aspectul laturii subiective, spun judecătorii, "inculpata a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, din probele administrate reieşind că M.L. a avut reprezentarea faptelor sale, a consecinţelor păgubitoare asupra bugetului statului, a prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, fiind dovedit scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Urmarea imediată a acţiunilor inculpatei constă în atingerea adusă relaţiilor sociale în legătură cu disciplina bugetară, respectiv – crearea unui prejudiciu bugetului consolidat al statului".

Vă mai recomandăm:

Cum a ajuns în închisoare un viceprimar PSD pentru afaceri cu nucă. Prejudiciul uriaş pe care l-a produs statului român