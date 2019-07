Una dintre cele mai frumoase grădini botanice din ţară a ajuns la fundul sacului. „Riscăm să nu putem plăti salariile“

Directorul instituţiei, Cosmin Sicora (foto jos - n.n.), spune că şi în acest an Centrul a primit o sumă insuficientă pentru acoperirea tuturor cheltuielilor: "Beneficiem de finanţare dublă: o parte din veniturile proprii, iar în completare, subvenţii de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale. În ultimii ani, suma pe care am primit-o de la bugetul de stat este în continuă scădere, una consistentă, de altfel - de 25-30% pe an, din cauza căreia am ajuns să nu mai putem să ne acoperim cheltuielile curente".

Potrivit oficialului, pentru 2019, Centrul dispune de un buget de aproape 3 milioane de lei, cu 1 milion de lei mai puţin decât necesarul. Situaţia este cu atât mai delicată cu cât costurile cu întreţinerea au crescut, la fel şi salariile celor 50 de angajaţi, "care oricum aveau printre cele mai mici salarii din toate grădinile din ţară". "Aceste majorări au adus o încărcare pe bugetul anului în curs, iar în condiţiile în care propunerea noastră de buget a fost respinsă, suntem în deficit", punctează Sicora, adăugând că pentru a putea plăti cheltuielile curente se apelează la alocările bugetare din trimestrul următor. "Ne-am împrumutat deja din bugetele trimestrelor III şi IV, în semestrul III vom lua din nou din IV, pentru ca în ultimul din an să nu mai avem de unde. Atunci va fi o problemă. Practic, ne furăm căciula. Dacă bugetul nu creşte în ansamblu, nu rezolvăm nimic; doar luăm dintr-un trimestru, ca să acoperim un altul şi amânăm inevitabilul".

Nucleu de zimbri la Jibou

În lipsa unori alocări suplimentare, directorul Centrului de Cercetări Biologice de la Jibou susţine că pe final de 2019 nu vor mai fi bani de salarii. În situaţia dată, instituţia a sistat orice fel de investiţii, prioritare fiind facturile la încălzire şi lefurile angajaţilor. "Am avut în plan să aducem în Jibou un nucleu de zimbri carpatini, o specie protejată la nivel mondial. Dispunem de spaţiul necesar, trebuia doar să amenajăm ţarcul pentru cele 3-4 exemplare pe care ne propusesem să le aducem la Grădină şi un punct de observaţie pentru turişti. Am estimat costurile la circa 100.000 de lei. De asemenea, ne gândeam să dezvoltăm un terrarium în cadrul acvariului, care să prezinte nu doar peşti, ci şi amfibieni şi reptile. Ar fi puncte cu care am creşte atractivitatea grădinii".

O mână de ajutor le-a fost întinsă de către un grup de voluntari de la Cluj, care, impresionaţi de situaţia dificilă de la Jibou, au organizat în luna iunie, evenimentul "Flori, fete şi băieţi, melodii şi cântăreţi", de promovare a acestui minunat obiectiv turistic şi de atragare a vizitatorilor, pentru a spori, astfel, încasările din taxa de intrare. Organizatorii au lansat o campanie publicitară la nivelul Clujului, cu strângere de fonduri pentru Grădină. "Acţiunea ne-a ajutat într-o mică măsură, pentru că oamenii nu s-au înghesuit. S-a depăşit cu puţin numărul de turişti dintr-o zi obişnuită", spune Sicora.

Paradis al lalelelor

Anual, 70.000 de turişti trec pragul Grădinii Botanice Jibou, însă pentru a acoperi necesarul financiar, numărul acestora ar trebui să crească cu circa 50.000. "Obiectivul unei grădini botanice nu este de a face profit, ci educaţie ecologică, conservarea naturii, a speciilor, de a face cercetare ştiinţifică. Altfel, societăţi comerciale producătoare de flori şi material vegetal există pe piaţă, nu trebuie să ne transformăm şi noi într-una. Din păcate, Ministerul nu înţelege acest lucru şi ne tot presează cu autofinanţarea", mai spune directorul grădinii.

Pentru anul viitor, cei de la Centrul de Cercetări au în plan dezvoltarea expoziţiei de lalele, narcise şi zambile, considerată principala atracţie de la Jibou, însă şi acest nemers depinde de partea financiară. "Pentru lalele colaborăm foarte bine cu un producător olandez, care este şi furnizorul Casei Regale a Olandei; acesta ne susţine şi ne ajută oferindu-ne la preţuri foarte bune multe lalele. Din cauza problemelor financiare, nici anul trecut, nici în 2019 nu am putut planta decât vreo 30-40 de specii, dar sperăm ca la anul să trecem de 100 de specii".

O jumătate de secol de istorie

Grădina Botanică a Centrului de Cercetări Biologice a fost înfiinţată în anul 1968 din iniţiativa profesorului Vasile Fati în oraşul Jibou. Aceasta se întinde pe spaţiul parcului de agrement al castelului medieval ce a fost reşedinţa familiei Wesselényi.

Amplasamentul este organizat pe sectoare, fiecare sector grupând plantele dintr-un anumit punct de vedere: un complex de sere colecţionare, de microproducţie şi cercetare, un sector ornamental, un complex de acvarii, un parc zoo, şi moderna şi frumoasa gradină japoneză.

În ultimii ani au fost realizate câteva adăugiri importante, şi anume un nou Rozariu, cu colecţii de trandafiri, un Alpinariu, unde sunt prezentate plante din principalele grupe de munţi ale Terrei si un spaţiu de joacă pentru copii.

