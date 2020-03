Un român din China, despre isteria coronavirusului: „Lumea nu este speriată aici. Organizarea este impecabilă“

"Din afară, lucrurile sunt percepute ciudat, de parcă e sfârşitul lumii. Apar tot felul de ştiri panicarde, lumea îşi imaginează o mare nebunie, că statul comunist împucă oamenii bolnavi... aiurea. Dar lumea nu este isterizată cum am văzut că se vinde în mass-media. Nu e nici speriată, pentru că toţi am înţeles riscurile şi urmăm instrucţiunile. Ne ferim şi avem încredere în autorităţi", povesteşte Radu Hanu (38 de ani), un zălăuan stabilit în China în urmă cu cinci ani. Bărbatul locuieşte în Dongguan, un oraş cu peste 8 milioane de locuitori situat la circa 1.000 de km de Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus. Potrivit statisticilor oficiale, în Dongguan au fost confirmate până în prezent 99 de cazuri de coronavirus şi un singur deces.

Românul spune că autorităţile au gestionat exemplat situaţia de criză şi au tratat totul cu transparenţă: "Ştim tot. Autorităţile au explicat, în repetate rânduri şi în funcţie de descoperirile făcute, cum se transmite virusul şi cum nu; care măşti sunt bune şi care nu, ce face şi ce nu face masca, au demontat mituri de protecţie, au informat cum să ne păstram igiena. Toţi suntem doxă. Ştim cât supravieţuieşte coronavirusul în afara organismului... totul foarte clar. Guvernul postează zilnic evoluţia cazurilor de coronavirus, numele celui bolnav, unde a fost depistat, ce zone a frecventat. Ştim tot. Iar organizarea este impecabilă. Nu cred că vreun stat putea să se organizeze mai bine şi mai repede. China poate da multe lecţii ţărilor democrate despre situaţii de criză".

Trei săptămâni de stat în casă

Purtarea măştilor în spaţiile publice este obligatorie. Cu o populaţie de 120 milioane de locuitori, necesarul de măşti pentru provincia Guandgdong, din care face parte şi oraşul Dongguan, este unui imens. În aceste condiţii, spune Radu Hanu, autorităţile au decis să deschidă canale la vamă şi să nu oprească niciun import de materiale de protecţie. Pentru străinii aflaţi în auto-izolare pentru 14 zile, românul spune că oficialii chinezi au pus la dispoziţie o linie directă la guvernul local şi trimit doctori la domiciliu pentru controlul de specialitate. În plus, există un serviciu de cumpărături care face livrări pentre cei aflaţi în izolare, iar pacienţii care trebuie să stea la hotel sunt scutiţi de plata cazării.

În luna februarie, toate activităţile publice au fost închise, iar oamenilor nu au mers la serviciu: "Am stat în casă trei săptămâni, ieşind doar să cumpărăm alimente. Comunităţile mari au închis multiplele intrări, lăsând doar una pentru controlul temperaturii. În Dongguan, în punctul culminant, puteai intra în supermarket doar dacă te înregistrai pe un site cu telefonul, numele, adresa şi controlul temperaturii corporale. Coşurile de cumpărături erau dezinfectate după fiecare utilizare. Daca nu făceau asta ar fi fost o catastrofă".

Se ridică restricţiile

A existat un moment în care Radu Hanu şi soţia lui au luat în calcul să se întoarcă în România, însă au abandonat ideea având în vedere că demersul ar fi fost unul extrem de complicat. "Soţia mea s-a panicat la un moment dat, după ce a văzut mulţi cunoscuţi din familii mixte care au plecat. Dar România nu are decât un consulat la Shanghai şi unul la Beijing, adică foarte aproape unul de altul şi niciunul în sud, unde locuim noi; nici măcar centru de vize. În mod ciudat, noi suntem arondaţi la Beijing care e cu 600-700 de km mai departe decât Shanghai-ul, ceea ce înseamnă trei ore cu avionul. Pentru situatii de acest fel, Consulatul nu poate acorda viză fără interviu, deşi soţia a mai fost în România de trei ori, iar certificatul nostru de căsătorie este înregistrat la ei. Am considerat riscul prea mare să circulam atât".

Restricţiile au început să se ridice, iar oraşul revine la viaţă, subliniază tânărul, în condiţiile în care numărul cazurilor noi este mic, iar al vindecărilor, în creştere. Punctele de control temperatură au fost eliminate pe autostrăzi, iar Guvernul încurajează revenirea la serviciu şi a pus la dispoziţie autocare gratuite pentru ca migranţii să se întoarcă în oraş. 'Se aude ca Wuhan se întoarce la muncă pe 11 martie. Ştim sigur acum că Wuhanul va avea TVA zero si impozite zero. De asemenea, contribuţiile sociale sunt reduse cu vreo 80% până prin mai parcă, pe toată China. Se cere prudenţă, dar semnalul oficial este că suntem pe revenire. E spre bine, dar clar a lăsat urme. În spitalul de la noi din oraş au mai rămas doar vreo 35 de persoane internate. Pe toată provincia există doar un caz nou. Am mai supravieţuit încă unui «sfârşit al lumii»"

