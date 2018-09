Un concurs picat, celălalt, abandonat. Şeful Poliţiei Municipale rămâne fără scaun

Concursul pentru şefia Poliţiei Municipale nu a mai avut loc, după ce singurul candidat înscris a decis să abandoneze lupta.

Aspirant la cea mai înaltă funcţie din Poliţia Zalău, Gabriel Terheş, actualul împuternicit pe post, nu s-a mai prezentat la concursul ce trebuia să aibă loc miercuri, 12 septembrie. Gestul său vine la mai puţin de o săptămână după ce nu a reuşit să ia notă de trecere la interviul organizat pentru postul de inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

"Nu ştiu dacă are legătură cu acel interviu al IGPR-ului, dar pot spune că am luat această hotărâre după ce am chibzuit bine împreună cu familia mea", ne-a declarat Terheş.

Acesta a mai spus că începând cu data de 3 octombrie, când îi expiră cea de-a doua împuternicire la comanda Poliţiei Zalău, se va întoarce pe postul de şef al Serviciului de Intervenţie Rapidă din cadrul IPJ Sălaj. “Singurul meu regret este că las un colectiv tânăr, cu care am lucrat foarte bine”, a subliniat Terheş.

Fotoliul rămas vacant în Poliţia Municipală va fi preluat de un alt împuternicit.

