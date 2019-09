Trecutul zbuciumat al adolescentei care a violat o tânără de 16 ani. „Dacă îmi daţi prenadez în loc de mâncare, stau liniştită o vreme“

Mihaela V., adolescenta de 16 ani care a snopit în bătaie o fată de aceeaşi vârstă şi a obligat-o să îi facă sex oral, are un trecut zbuciumat. Tânăra provine dintr-o familie dezorganizată, iar în urmă cu trei ani a fost preluată de pe stradă de către poliţiştii care au găsit-o drogată, prostituându-se într-o zonă rău famată a Zalăului, spune Violeta Milaş, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

De atunci, ea este instituţionalizată în Centrul Multifuncţional din Şimleu Silvaniei, unde a creat numeroase probleme. Potrivit reprezentantei DGASPC Sălaj, adolescenta i-a agresat de multe ori pe ceilalţi copii din centru, a distrus bunuri din instituţiei şi s-a remarcat printr-un limbaj de o vulgaritate extremă. În ziua precendentă agresiunii, Mihaela a reuşit să fugă de la centru, lucru pe care îl făcea ori de câte ori i se ivea ocazia. "Avea 13 ani când a ajuns la noi şi de atunci a creat numeroase probleme, a fugit de foarte multe ori. Cât am umblat după ea, nu am umblat după niciunul dintre ceilalţi copii din centru! Am fost şocată să văd că la audieri, nu a manifestat niciun regret pentru cele întâmplate. Din păcate, întrucât a fost preluată în sistem la o vârstă destul de mare, este extrem de dificil să corectăm aceste tulburări de comportament, aceste deprinderi negative învăţate în familie. Pentru ea, să fugă, să se drogheze este un mod de viaţă. În plus, are şi exemplul surorilor ei mai mari care se prostituează. Mi-a spus: «Dacă îmi daţi prenadez în loc de mâncare, stau liniştită o vreme la centru»", precizează Violeta Milaş.

Aceasta a ţinut să tragă un semnal de alarmă cu privire la pericolul pe care îl prezintă prenadezul având în vedere că această substanţă poate fi achiziţionată de oricine de la magazinele de profil: "Comercializarea acestui produs ar trebui reglementată într-un fel sau altul, pentru că este folosit tot mai mult ca drog. Nu doar că are efecte halucinogene, dar afectează grav sănătatatea consumatorului şi dă dependenţă".

Mihaela V. se află în arestul Poliţiei sălăjene pentru următoarele 30 de zile, după ce în seara de 25 septembrie, împreună cu Ionuţ F., un tânăr de 19 ani, şi o minoră de 13 ani, a bătut, umilit şi violat o adolescentă de 16 ani. După ce au consumat prenadez şi instigaţi de mezina grupului, cei trei au forţat-o pe victimă să se dezbrace, au pus-o la pământ sub o ploaie de pumni, palme şi picioare, au violat-o, apoi au obligat-o să plece acasă dezbrăcată. Anchetatorii susţin că adolescenta agresată a fost violată nu doar de tânărul de 19 ani, ci şi de Mihaela V., care a obligat-o să întreţină cu ea relaţii sexuale orale.

Victima a fost găsită pe stradă de o patrulă de poliţie, care a dus-o la spital. Agresorii au fost identificaţi în scurt timp. În timp ce Mihaela şi Ionuţ au fost arestaţi pentru 30 de zile, minora de 13 ani, cea care a declanşat întreaga agresiune, va scăpa basma curată, întrucât nu a împlinit vârsta de la care poate răspunde penal.

Citiţi şi:

Detalii cutremurătoare despre violul comandat de o copilă de 13 ani. Fata abuzată a fost forţată să-i facă sex oral agresoarei în vârstă de 16 ani