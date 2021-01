Tot ce trebuie să ştii despre vaccinul anti-COVID. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale românilor

Cu doar câteva zile înainte de debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, specialiştii Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, vin cu informaţii utile privind imunizarea. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, aceştia oferă răspunsuri la cele mai frecvente nouă întrebări despre vaccinarea împotriva COVID-19.

1. Care este rolul vaccinului împotriva COVID-19?

Vaccinul determină sistemul imunitar (sistemul natural de apărare al organismului) să producă anticorpi şi celule sanguine, care acţionează împotriva virusului, oferind astfel protecţie împotriva COVID-19. Întrucât vaccinul nu conţine virusul pentru a produce imunitatea nu vă poate transmite boala COVID-19.

2. De ce este important să te vaccinezi?

Scopul vaccinării, la nivel de masă umană este stoparea transmiterii interumane a bolii - acest lucru se obţine dacă se vaccinează un procent cât mai mare de oameni, iar la nivel personal înseamnă obţinerea imunităţii.

Virusul Sars-CoV-2 poate cauza forme severe de boală COVID-19 şi poate duce la complicaţii pe termen lung. Riscul de apariţie a complicaţiilor este mai frecvent în rândul persoanelor vârstnice şi a celor cu boli cronice. Faptul că eşti o persoană sănătoasă nu înseamnă că nu poţi face boala COVID-19 şi că nu o poţi transmite mai departe. Poţi să faci boala COVID-19 fără să ai nici un simptom şi să o transmiţi mai departe familiei sau prietenilor care se pot află într-o categorie de risc şi pot face o formă severă a bolii.

3. Mă va proteja vaccinul?

În urmă vaccinării organismul dezvoltă anticorpi care te protejează de îmbolnăvirea cu virusul SARS-CoV-2. Există semnale că iniţierea protecţiei se face la 12 zile postvaccinare însă efectul maxim se obţine la 7 zile după doza a doua de vaccin – 94,8%. Există totuşi posibilitatea că unele persoane să facă boală după vaccinare, însă vor face o formă mai uşoară. Durata protecţiei oferită de vaccin nu este cunoscută în acest moment şi este încă în curs de a fi determinată prin studii clinice aflate în desfăşurare.

4. Vaccinul are efecte secundare?

Că şi în cazul altor medicamente vaccinul poate să aibă unele efecte secundare. Acestea sunt în general uşoare şi durează doar câteva zile. Nu toată lumea prezintă efecte secundare. Chiar dacă la prima doză au apărut ceva simptome trebuie să faci şi cea de-a două doză, deoarece deşi ai putea să ai o oarecere protecţie de la prima doză, cea de-a două doză îţi dă cea mai bună protecţie împotriva virusului.

Cele mai frecvente efecte secundare sunt:

- Durere la locul injectării

- Oboseală

- Durere de cap

- Mialgii (dureri musculare)

- Frisoane

- Dureri articulare

- Febra uşoară poate să apară pentru 2 sau 3 zile (febra mare este neobişnuită şi ar putea semnala că aveţi COVID-19 sau o altă infecţie)

Mai pot să apară şi alte reacţii mai rare:

- Edem la locul injectării

- Roseaţă la locul injectării

- Greaţă

- Limfadenopatie (ganglioni măriţi)

- Stare generală alterată

Reacţiile adverse sunt tranzitorii (obişnuit 1-2 zile şi dispar după maxim 7 zile). Dacă febra şi mialgiile (dureri musculare) sunt importante se poate administra paracetamol. Reacţiile adverse sunt mai frecvente la cei cu vârste între 16-55 ani. După a doua doză s-a observat o frecvenţă mai mare a febrei, toate reacţiile adverse fiind mai frecvente după a doua doză.

5. Cine nu se poate vaccina?

- Nu este recomandat la copii şi adolescenţi cu vârstă sub 16 ani

- Nu este recomandat la femeile gravide sau care alăptează.

- Nu pot face vaccinul persoanele alergice la unul din ingredientele vaccinului sau cele cu un istoric de alergii severe

- Nu pot face vaccinul persoanele cu test pozitiv pentru COVID-19 sau cele care au avut simptome de COVID-19 în ultimele 28 zile.

- Persoanele care au trecut prin boală COVID-19 se pot vaccina după o perioada de 6-12 săptămâni de la vindecare, în funcţie de gradul de recuperare după boală, deoarece s-a constatat că trecerea prin boală nu lasă imunitate de durata

- Vaccinarea trebuie amânată la persoanele cu boală acută severă, însoţită de febră sau cu infecţie acută. Prezenţa unei infecţii minore şi/sau a febrei scăzute nu constituie un motiv de amânare a vaccinării (temperatura sub 37.3 grade C)

- În cazul persoanelor cărora li se administrează tratament anticoagulant vaccinul trebuie administrat cu prudenţă întrucât în urmă administrării intramusculare la aceste persoane pot să apară hemoragii sau echimoze.

- În cazul persoanelor cu imunitate slăbită, cum ar fi în cazul infecţiei HIV sau administrării unor tratamente care afectează sistemul imunitar este nevoie de evaluarea medicului de familie pentru indicaţia de vaccinare.

- În cazul în care se identifica o contraindicaţie temporară de vaccinare – persoana nu se vaccineaza şi primeşte recomandarea de a se reprograma peste 14 zile sau la rezolvarea situaţiei.

! Fiecare persoană care se înscrie pentru a fi vaccinată împotriva Covid-19 va fi evaluată în prealabil de către un medic, care va hotărî dacă se poate vaccina sau nu.

6. Ce se întâmplă dacă fac vaccinul în timp ce am boala COVID-19?

Este posibil să te afli la debutul bolii COVID-19, în perioada când încă nu au apărut simptomele, şi să faci vaccinul neştiind că eşti infectat. În acest caz NU există riscuri asociate vaccinării, vaccinul va continuă să îşi facă treaba însă concomitant vei avea şi simptomele de boală COVID-19.

Nu este necesară dozarea anticorpilor sau testarea RT-PCR la pacienţii simptomatici – aceştia pot fi vaccinaţi fără testări prealabile.

7. Ce trebuie să fac dacă îmi doresc să rămân însărcinată?

Trebuie să eviţi o sarcina cel puţin două luni după cea de-a două doză a vaccinului. Dacă ai făcut prima doză şi apoi ai rămas însărcinată se recomandă întârzierea celei de-a două doze. Dacă afli că eşti însărcinată după ce ai făcut vaccinul nu îţi face griji pentru că vaccinul NU conţine virusul şi nu poate să producă infecţie fătului.

8. Ce trebuie să fac dacă nu mă simt bine când sunt programat/ă pentru cea de-a doua doză de vaccine?

A doua doză de vaccinare se face la cel puţin 21 zile de prima doză. Dacă nu te simţi bine şi prezinţi febra e mai bine să aştepţi până când dispar simptomele pentru a te vaccina cu cea de-a două doză, şi e nevoie să te reprogramezi.

Nu trebuie să faci a două doză dacă la dată programării te afli în izolare sau aştepţi rezultatul testului COVID, sau starea ta de sănătate nu a revenit la normal în urmă bolii COVID-19 – în aceste situaţii trebuie să solicitaţi reprogramarea.

9. După vaccinare pot transmite boala COVID-19?

Vaccinul nu produce boala COVID-19. Cele două doze de vaccin vor reduce posibilitatea de a te îmbolnăvi. Nu se cunoaşte încă dacă vaccinul opreşte transmiterea virusului, aşa că şi după vaccin trebuie să respectaţi regulile de prevenire a transmiterii bolii, reguli care includ distanţarea fizică, purtarea măştii şi igienă mâinilor.

