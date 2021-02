Tânăra care a renunţat la un job în corporate pentru a-şi deschide o afacere cu obiecte pictate FOTO

Mirela Cherecheş (30 de ani) este din Bistriţa şi a studiat Jurnalismul, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, iar dupã finalizarea studiilor a activat în domeniul administrativ-financiar, în mai multe companii. Munca de birou, într-un mediu corporate, printre contracte şi hârtii, nu îi oferea nicio satisfacţie, aşa ca, încurajatã de soţul sãu, tânãra a decis sã caute un alt drum, unul care sã îi scoatã la ivealã latura creativã.

În 2017, tânãra a descoperit leacul pentru lipsa satisfacţiei profesionale şi a început o colaborare cu un atelier de jucãrii pentru copii. Câteva luni mai târziu, a realizat câteva decoraţiuni pentru Craciun – globuri de sticlã şi cutii de lemn pictate, pe care le-a promovat pe Facebook, acolo unde, a creat pagina M’s Paintbrush. Spre surprinderea celor doi soţi, produsele au fost bine primite, pentru ca în scurt timp sã aparã şi primele comenzi.

"M’s Paintbrush a apãrut fiindcã noi credem cã doar dacã oamenii sunt conectaţi la propria creativitate, pot sã comunice din suflet cu cei din jur. Ajutãm oamenii atraşi de frumos, sã se înconjoare şi sã dãruiascã obiecte în care se pot regãsi pe ei înşişi.

Transpunem prin pictură, viziunea unică a clienţilor noştri, prin decoraţiuni de interior încărcate cu pasiune, dedicate evenimentelor speciale sau pentru casă", mărturiseşte tânăra.

Debut cu puişori pictaţi

Şi-a descoperit pasiunea pentru frumos de când era la grădiniţă: "Pictam puişori de găină pe orice foaie îmi pica în mână si am o vagă bănuiala ca nu mă limitam doar la hârtie. Mi-au placut întotdeauna orele de desen de la şcoala, dar nu am facut un pas efectiv în directia unui studiu aprofundat în domeniu. Mulţi ani mai târziu, după facultate, soţul meu a descoperit că îmi place să desenez şi mi-a dărut de ziua mea un set imens de creioane colorate. A fost momentul în care am reînceput să desenez constant, iar ulterior, să pictez".

În timp, oferta M’s Paintbrush s-a extins, Mirela pictând pe orice produs din lemn şi sticlã, dar şi pereţii locuinţelor, mai cu seamã cei din camerele copiilor. "Realizãm obiecte diverse, de la decoraţiuni din lemn şi globuri pentru Craciun, la trusouri pentru nuntă sau botez, cutii pentru ceasuri şi bijuterii, diverse decoraţiuni pentru camera copilului, numere pentru casă, tablouri pe pânză sau lemn, iar lista este lungă. Recent am început să facem şi kituri de pictură pentru adulţi şi copii", spune antreprenoarea.

După ce realizează schiţa şi a stabilit elementele dorite şi culorile pe care le va folosi, fiecare produs trece printr-un proces diferit, în functie de materialul din care este fãcut: "Toate obiectele din lemn, de la mic la mare, sunt grunduite, şlefuite şi vopsite manual, abia apoi pictate, iar la final li se aplicã lac pentru a rãmâne frumoase cât mai mult timp. Obiectele din sticlã trec, pe lângã partea de picturã, şi printr-un proces de coacere, care fixeazã vopseaua şi o face rezistentã în timp". O inspiră natura: de la vegetaţie şi peisaje de iarnă, la animale şi păsări şi susţine că proiectul cel mai complex la care a lucrat până acum a fost pictarea unui perete cu personaje din desene animate celebre. "A presupus îmbinarea armonioasă a unor personaje din contexte diferite: prinţese, lei, maşini de curse şi animale din junglă, iar totul a durat aproximativ 6 zile", explică ea.

Un strop de frumos

Una dintre regulile de la care nu se abate niciodată este aceea de a nu face compromisuri în procesul de pregătire şi pictare a produselor, pentru fi sigură că acestea vor oferi bucurie clientului o perioada cât mai lungă de timp.

"Îmi place să cred că în fiecare produs care iese de la noi din atelier se regăseşte şi o bucăţică din sufletul şi pasiunea noastră. Dorim să aducem un strop de frumos în viaţa de zi cu zi a clienţilor noştri, dar şi să le umplem sufletul de bucurie în momentele speciale din viaţa lor, astfel încât să se regăsească total în ceea ce creează împreună cu noi", adaugă Mirela.

Produsele M’s Paintbrush pot fi admirate şi comandate atât pe Facebook şi Instagram, cât şi pe site-ul special creat. Preţul variază în funcţie de complexitatea picturii, de costul materiei prime, dar şi de dimensiunea obiectului. "Avem obiecte de la 25 de lei, în cazul unei mărturii de botez, până la 755 de lei, un set complet pentru nuntă", punctează antreprenoarea, amintind că în topul preferinţelor clienţilor se află decoraţiunile de lemn şi globurile de Crăciun, urmate de trusourile de botez şi seturile pentru nuntă.

