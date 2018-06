Subiecte proba obligatorie BAC 2018. „Cine s-a pregătit nu avea cum să nu se descurce“

O nouă zi încărcată de emoţii la Colegiului Naţional "Silvania" Zalău, acolo unde absolvenţii unităţii de învăţământ şi cei de la Liceul de Artă "Ioan Sima" au susţinut cea de-a doua probă scrisă de la Bacalaureat 2018. Pe o vreme rece şi ploioasă, cu circa o oră înainte de expirarea timpului de lucru alocat pentru rezolvarea subiectelor, primii părinţi îşi făcut apariţia în curtea din faţa şcolii. "Sunt supertiţioasă: m-am îmbrăcat cu un tricou în dungi, ca acum patru ani, când mi-am aşteptat fiica să iasă de la Evaluarea Naţională. Atunci a luat 10. Sper să fie la fel şi acum", se aude vocea unei femei dintr-un grup de părinţi adăpostiţi sub umbrele. "A mea mi-a zis să nu vin să o aştept, dar crezi că am putut sta acasă? Am nişte emoţii mai mari decât ea", îi răspunde o altă mamă.

De fiecare dată când pe poarta Colegiului iese vreun tânăr pe care îl cunosc, femeile îl asaltează cu întrebări: "Ai ştiut? A fost greu? Nu ai văzut-o pe fata mea?"

Candidaţii apar rând pe rând. Cei de la profil Uman, au dat examen la Istorie şi, dacă ne luăm după reacţiile multora, subiectele nu au fost chiar atât de grele. Ioana (foto sus) iese zâmbind, aşa cum a făcut-o şi la proba de luni, la Română. Astăzi a dat din Istorie şi, având în vedere că s-a pregătit intens, se aşteaptă la o notă bună: "Sper la o notă apropiată de 10, dacă nu chiar 10. Toate cele trei subiecte mi s-au părut uşoare, dar asta poate şi pentru că am învăţat mult la Istorie, întrucât mă pregătesc pentru Academia de Poliţie", ne spune tânăra.

Norbert (foto stânga) este absolvent al unei clase de Real, astfel că a dat examen din Matematică. "Un 9,50 voi lua probabil. Nu a fost foarte greu, dar nici foarte uşor. Cine s-a pregătit pentru Bac nu avea cum să nu se descurce", consideră el.

Absolvenţii de liceu din judeţul Sălaj au susţinut miercuri, 27 iunie, cea de-a doua probă scrisă de la Bacalaureat 2018, la Istorie - cei de la profil Uman - şi la Matematică - cei de la Real - în cele şapte centre de examen de la Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău, Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei şi Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” Jibou. Din totalul celor 1.707 candidaţi înscrişi, au fost prezenţi în sălile de examen 1.580, iar 127 au absentat. Nu au fost înregistrate incidente.

La Istorie, la Subiectul I candidaţii au primit un text despre constituirea României Mari în baza căruia au trebuit să rezolve mai multe cerinţe. La Subiectul al II-lea, candidaţii au avut de rezolvat mai multe cerinţe cu privire la domnia lui Ştefan cel Mare. La Subiectul al III-lea candidaţii au avut de scris un eseu despre regimul totalitarist din perioada postbelică. De asemenea, elevii au avut de rezolvat cerinţe legate de perioada paşoptistă şi Tratatul de la Paris.

Candidaţii care susţin examenul la Matematică au primit, printre altele, cerinţe legate de matrice, polinom şi ecuaţii exponenţiale.

