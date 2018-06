Secretul singurului 10 din Sălaj la Evaluarea Naţională: „Cel mai important este ca elevii să fie propriii lor profesori“

Şi în acest an, un singur candidat din judeţul Sălaj a reuşit performanţa de a obţine 10 pe linie la Evaluarea Naţională. Daria Ioana Negrean, absolventă a Liceului cu Program Sportiv "Avram Iancu" Zalău a avut lucrări fără cusur atât la limba română, cât şi la matematică.

Rezultatul obţinut la examen vine ca o încununare a eforturilor depuse pe parcursul ciclului gimnazial, adolescenta fiind, de altfel, şefă de promoţie, după ce a terminat clasele V-VIII cu media generală 10. "În clasa a V-a mi-am propus un ţel, pe care l-am şi atins: de a absolvi cu media generală 10. Mi-a plăcut să învat şi am încercat să fac un echilibru între materiile care îmi plăceau cel mai mult şi restul, iar în urma acestor eforturi, notele au venit de la sine. Munca, dorinţa, destoinicia profesorilor şi suportul familiei s-au împletit frumos pe parcursul acestor ani. Nota obţinută la Evaluarea Naţională reprezintă încununarea eforturilor mele şi mă face mândră, dar acesta nu este singurul lucru care ma defineşte pe mine, ca om", ne spune tânăra.

Deşi recunoaşte că în ultimul an a luat meditaţii, este convinsă perfomanţa ţine în principal de pregătirea constantă: "Am facut pregatire suplimentară doar în clasa a VIII-a şi am avut parte de profesori minunaţi, care m-au determinat să îmi doresc mult de la mine şi cărora pot doar să le mulţumesc. Îndrumarea suplimentară constituie un drum mai sigur spre reusită, dar consecvenţa şi spiritul autodidact reprezintă adevarata cheie a succesului. Cum spuneam, cel mai important este ca elevii să devină propriii lor profesori".

Faptul că provine de la o şcoală de cartier, cu profil sportiv, nu este relevant în opinia absolventei, care consideră că dacă vrei, poti face carte în orice unitate de învăţământ. "În notele unui examen nu se reflectă neapărat valorile unui copil. Sunt convinsă că alaturi de mine sau în locul meu puteau fi mulţi alţii şi prin aceasta cale vreau să transmit felicitări tuturor. Şansa a fost de partea mea şi toţi care cred în şansa lor vor reuşi ceea ce îşi doresc", afirmă Daria Negrean.

Despre subiectele sesiunii din acest an, eleva susţine că au fost de nivel mediu, cele de la limba română fiind mai accesibile decât la matematică.

Pasionată de chimie şi matematică, Daria a ales să studieze la Colegiul Naţional "Silvania" Zalău, la profilul matematică-informatică intensiv. În timpul liber obişnuieşte să citească şi asta pentru că trăieşte, prin prisma personajelor, experienţe noi, să călătorească, să descopere şi să exploreze lumea, să îşi stea cu persoanele dragi şi să se distreze. Îi place să îşi depăşească limitele, să aibă mult curaj şi încredere în sine: "Consider că important este să fiu împăcată eu cu mine, să fiu conştientă de minusurile mele şi sa încerc să le indrept. Sunt o persoana sociabilă, îmi plac oamenii sinceri, inteligenţi şi loiali, care emană bună-dispoziţie prin simpla lor prezenţă. Iubesc frumosul din jurul meu, îmi găsesc bucuria în lucruri mici şi cred în bunătatea oamenilor".

În ultimii ani s-a remarcat printr-o serie de rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare, printre care premiul al III-lea la Olimpiada Judeţeană de Matematică şi menţiune la Concursul Interjudeţean de Matematică "Teodor Topan", menţiuni la fazele judeţene ale olimpiadelor de limba română, limba engleză sau lingvistică, dar şi la Concursul de chimie "Raluca Ripan".

