Secretele unor genii ale informaticii. Cum au ajuns trei colegi de liceu să cucerească aurul la Olimpiada Naţională

Trei dintre cei cinci componenţi ai lotului sălăjean participant la Olimpiada Naţională de Informatică din acest an au cucerit aurul. Bogdan Pop, elev în clasa a XII-a, Andrei Cotor şi Alex Nicolae Pop, elevi în clasa a X-a, toţi de la Colegiul Naţional "Silvania" din Zalău, au dovedit că pasiunea, combinată cu multă muncă, seriozitate şi perseverenţă reprezintă cheia succesului. Ceilalţi doi elevi, Shantih Alex Hil (clasa a XI-a) şi Dragoş Neghină (clasa a XII-a), au primit argintul, respectiv bronzul.

"Este o reuşită care vine după ani întregi în care s-au dedicat informaticii, pasiunii lor pentru programare, în care nu au avut weekenduri libere şi în care şi-au petrecut după-amiezele pregătindu-se. Performanţele lor nu sunt întâmplătoare şi într-un fel le aşteptam, având în vedere progresele pe care le-au făcut an de an şi rezultatele deosebite obţinute la diverse competiţii importante, precum Concursul Interjudeţean Grigore Moisil, Concursul Naţional de Informatică Adolescent Grigore Moisil ori Concursul Internaţional al Centrelor de Excelenţă", explică profesorul Florin Morar, coordonatorul lotului din Sălaj.

Potrivit spuselor sale, în 2019, prin cele cinci medalii cucerite - trei de aur, una de argint şi una de bronz - cei cinci elevi din lot au reuşit să plaseze Sălajul în vârful clasamentului pe judeţe. Mai mult decât atât, la clasa a X-a, doi din cei mai buni trei elevi români sunt din Zalău - Andrei şi Alex, colegi de clasă.

Olimpici din gimnaziu

În spatele reuşitei liceenilor stau multă muncă şi o pregătire intensă începută din primii ani de şcoală. Fiecare din cei trei informaticieni de aur s-au remarcat la olimpiade din perioada ciclului gimnazial, ceea ce le-a asigurat un bagaj solid de cunoştinţe la intrarea în liceu. Pentru Andrei Cotor, prima participare la concursurile şcolare datează din clasa a V-a, când a ieşit al treilea pe judeţ la matematică. Un an mai târziu, după ce a început să frecventeze Centrul Judeţean de Excelenţă, s-a calificat la Naţionala de Informatică, succes bifat şi în următorul an, când a cucerit şi medalia de bronz.

"Pasiunea mea pentru informatică s-a născut în clasa a VI-a; îmi plăcea foarte mult să mă joc pe calculator şi mi s-a părut interesantă ideea ca eu să devin persoana care creează aplicaţii şi jocuri. La sfatul părinţilor mei, m-am înscris la Centrul de Excelenţă, unde am aprofundat această disciplină".

Şi Alex Pop s-a remarcat devreme. A început cu matematica, obţinând, în clasa a V-a, bronzul la Naţională, a continuat într-a VI-a, cu fizica, materie ce i-a adus, de-a lungul anilor, trei medalii de argint şi una de bronz, pentru ca din clasa a IX-a să se dedice informaticii, preferata lui. "Informatica nu este o materie la care trebuie să înveţi aspecte teoretice, ci una care te pune să gândeşti mult, iar ştiinţele reale m-au ajutat foarte mult, dezvoltându-mi gândirea", spune Alex.

La rândul său, Bogdan Pop (foto stânga) a fost olimpic la matematică în gimnaziu, însă mărturiseşte că nu s-a întors cu un rezultat deosebit de la etapa naţională întrucât nu a muncit suficient. După ce a intrat la Colegiul Naţional "Silvania", iar profesorul Florin Morar i-a "făcut cunoştinţă" cu informatica, Bogdan a ajuns să se dedice studiului.

Component al lotului naţional

"Am încercat să învăţ informatică chiar înainte de a începe liceul, dar prea multe nu s-au lipit de mine. După primele ore de la şcoală, în care am înţeles cum se rezolvă o problemă la informatică şi ce înseamnă, de fapt, această disciplină, am realizat că mă pasionează. Am început să frecventez cursurile Centrului de Excelenţă şi să lucrez acasă. Iniţial am crezut că e o fază trecătoare, că îmi place doar să fac unele probleme, dar până la urmă totul s-a transformat într-o dependenţă, iar lucratul la informatică a devenit o activitate de rutină", povesteşte Bogdan, care nu doar că a cucerit aurul la ediţia 2019 a Olimpiadei Naţionale de Informatică, ci s-a şi calificat în lotul naţional, un grup de elită din care fac parte cei mai buni 20 de elevi din toată ţara. "Ştiam că este dificil să ajung în lot, dar speram să mă calific. Deşi am făcut parte şi din lotul de anul trecut, am avut mari emoţii şi nu am fost sigur că voi reuşi din nou. Calificarea înseamnă foarte mult pentru mine, lotul naţional oferind o deschidere către competiţiile internaţionale şi o experienţă unică", adaugă Bogdan.

În cei patru ani de liceu, tânărul a făcut colecţie de premii şi medalii, cea mai mare ambiţie a sa fiind aceea de a se remarca în lotul naţional. "În clasa a IX-a am fost la 3 puncte de calificarea la Naţională, într-a X-a am ajuns la Naţională, am avut un rezultat bun, dar nu suficient pentru a intra în lot. Nu m-am descurajat, iar în anul următor am reuşit calificarea, devenind membru al lotului restrâns. Ambiţia mea pentru 2019 a fost să fac din nou parte din lotul României şi să mă descurc mai bine", mărturiseşte liceanul.

"Şi-au împărţit premiile"

Profesorul care i-a coordonat susţine că un rol important l-a jucat munca în echipă: "Chiar înainte de olimpiada naţională am avut două săptămâni de pregătire centralizată, în care toţi aceşti băieţi au stat împreună, au discutat câte 8-10 ore pe zi despre probleme, s-au ajutat unii pe ceilalţi. La Centrul de Excelenţă ei sunt vârful aisbergului, dar în spate este o echipă care i-a ajutat să obţină aceste rezultate frumoase. La unele ore discutăm subictele de la competiţiile din anii anteriori, chiar ei vin cu diferite soluţii pe marginea cărora discutăm mai apoi. Şi asta pentru că informatica, spre deosebire de alte discipline, cere atât complexitate, cât şi eficienţă în rezolvarea problemelor şi atunci unul dintre ei are o ideea, altul vine cu o alta, şi puse cap la cap ne-au ajutat să ajungem la acest nivel".

Şi concurenţa dintre ei a avut un cuvânt de spus în această frumoasă reuşită. "Bogdan şi Dragoş sunt colegi de clasă şi an de an între ei a fost o competiţie foarte fair-play, care i-a ajutat. În acest an şcolar, de exemplu, Bogdan a obţinut locul I la Concursul Adolescent Grigore Moisil de la Bucureşti, iar Dragoş, locul I la Concursul Grigore Moisil de la Baia Mare. Şi Andrei şi Alex, de asemenea colegi de clasă, şi-au împărţit premiile. La Grigore Moisil, Alex a luat premiul I, şi Andrei premiul III, iar la Naţională, premiul II, respectiv premiul III. Este o concurenţă benefică pentru ei".

