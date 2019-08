România rurală, elogiată în „The Guardian“ de o artistă cu origini azere. Imaginea cu care vrea să câştige un concurs internaţional de fotografie

Rena Effendi (foto jos - n.n.), un fotograf liber profesionist din Azerbaidjan, povesteste pentru publicaţia "The Guardian", despre experienţa trăită în Transilvania, în timpul unei documentări despre ceea ce ea numeşte "ultimul peisaj bucolic din Europa". Una dintre fotografiile surprinse cu această ocazie în Maramureş se numără printre cele opt finaliste ale ediţiei din acest an a Premiilor "Prix Pictet", un concurs internaţional de fotografie ajuns la ediţia cu numărul opt.

În vârstă de 42 de ani, Rena Effendi a călătorit în Transilvania în 2012, petrecând trei săptămâni în Maramureş. "Anglia, spre exemplu, şi-a pierdut majoritatea fâneţelor din cauza agriculturii industriale, dar în România acest mod de cultivare durabil la scară mică persistă. A supravieţuit regimului Ceauşescu. A supravieţuit UE. Astăzi, însă, acest mod de viaţă a dispărut, deoarece tinerii aleg din ce în ce mai mult să migreze în vestul Europei în căutarea unui loc de muncă şi a unor câştiguri rapide", precizează artista.

În perioada în care a stat în România, Rena Effendi a urmărit îndeaproape viaţa oamenilor din şase cătune transilvănene. "Am fost în august, în toiul sezonului de fân. Familiile lucrau pe câmp din zori şi până la apus (...) Femeile poartă pantaloni la fân, pentru că vântul le-ar ridica fustele. Aceşti fermieri muncesc până la epuizare. Gospodăriile lor sunt prea mici pentru a primi subvenţii de la Uniunea Europeană şi prea mari pentru a beneficia de subvenţii guvernamentale, aşa că localnicii sunt blocaţi aici, nevoiţi să continue să îşi lucreze pământul. Cositul fânului şi adunatul lui te solicită fizic; le-am încercat şi eu şi am eşuat lamentabil. Şi totuşi, am văzut la câmp oameni de peste 60-70 de ani. Erau atât de graţioşi. Sunt ultimii ţărani, ultimii de acest fel".

Rena Effendi se numără printre cei 12 finalişti ai Prix Pictet 2019 FOTO theguardian.com

Fotografa a fost impresionate de detaliile ce compun viaţa ţăranului român: "Oamenii din sat îşi recunosc căpiţele de fân după formă: înaltă şi îngustă, mică şi îndesată, conică, piramidală ori rotunjită şi după felul în care sunt aşezate: una lângă alta ori la distanţe regulate. E o adevărată artă şi ştiinţă, la mijloc. O căpiţă bună - cu fânul bine uscat - poate fi hrană pentru animale până la cinci ani (...) În România rurală, pe vremuri, puteai plăti o casă în căpiţe de fân. Şi astăzi, întreaga cultură se învârte în jurul fânului. Pajiştile cu iarbă înaltă sunt respectate, nu ai voie să le calci. Şi chiar dacă mulţi tineri pleacă, toate femeile tinere ştiu să coasă şi fiecare bărbat ştie să ridice o casă de la zero. Încă se gătesc pentru a merge duminica la biserică, îşi pun straie tradiţionale şi ţin sărbătorile religioase".

Rena Effendi mărturiseşte că anterior călătoriei în Maramureş nu a mai văzut nicăieri oameni care să petreacă atât de mult timp pregătind mâncare pentru porcii din gospodărie. "Îi îngraşă şi îi sacrifică de Crăciun", scrie ea.

Nici unele aspecte intime din viaţa satului - o femeie care plânge la sicriul soţului, un nou-născut creştinat ori o nuntă - nu au trecut neobservate. Momentul despre care susţine că a reprezentat, pentru ea, "o metaforă a acestei existenţe paşnice", l-a trăit pe una dintre uliţe, acolo unde a cunoscut o femeie pe nume Maria. "Prin intermediul traducătorului, am spus: «Bună, Maria, ce faci?» «- Nimic, a răspuns ea. Aştept să vină iarna»".

Una dintre fotografiile pe care Rena Effendi le-a surprins în Maramureş se numără printre cele 12 finaliste ale premiilor Prix Pictet 2019, un concurs internaţional de fotografie ajuns la a opta ediţie. Imaginea surprinde o familie de ţărani români din satul Breb, care adună fânul. Câştigătorii competiţiei vor fi anunţaţi în 13 noiembrie.

