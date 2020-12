Românca din Anglia care salvează pădurile ţării natale. Vrea să planteze un milion de arbori în zonele defrişate FOTO

Zălăuanca Nicoleta Cărpineanu (40 de ani) - DJ Nico de Transilvania, după cum este cunoscută în lumea muzicală - a reuşit să strângă din luna noiembrie a anului trecut, peste 80.000 de lire în cadrul unui proiect ambiţios prin care şi-a propus împădurirea unei zone din Munţii Făgăraş.

Nicoleta, care trăieşte în Anglia de 22 de ani, a pornit acest demers în 2019, prin intermediul ONG-ului său - "Forest without Frontiers", trasându-şi ca obiectiv plantarea, până în 2025, a un milion de arbori în zonele montane defrişate din România. Susţine că îmbinarea talentului său artistic cu dorinţa arzătoare de a face bine pentru natură şi pământul care au crescut-o a apărut firesc. Toate încasările rezultate din vânzarea ultimului său album, "Be One", au fost direcţionate către proiectul de împădurire, apoi a înfiinţat ONG-ul amintit şi a lansat o campanie de strângere de fonduri, un apel ce a prins mult mai bine la străini decât în rândul românilor.

Anul 2020 a fost, însă, o adevărată provocare pentru echipa cu care artista colaborează pentru campaniile de reîmpădurire. În primăvară, în plin lock-down, cei care au participat efectiv la reîmpădurire au fost nevoiţi să stea în izolare. Cu toate aceştia, voluntarii au reuşit să sădească 10.000 de puieţi în zona comunei Nucşoara, din judeţul Argeş. Tot atunci, artista a strâns fonduri cu care a cumpărat pachete alimentare pentru 51 de bătrâni din comună, timp de o lună.

Pentru a reuşi să ducă la bun sfârşit ceea ce şi-a propus, Nicoleta Cărpineanu a lansat în 2020 şi un eveniment muzical online, “Music For Earth”, la care au participat şase artişti din întreagă lume. “Am transmis live muzică şi am făcut un apel publicului, care a avut şansă să doneze pentru aceste reîmpăduriri. E nevoie de 2 lire pentru un singur puiet. Nu este mult, mai puţin de o cafea, dar este important să ne implicăm cât mai mulţi”, explică zălăuanca.

A strâns peste 80.000 de lire

Plantările au continuat în toamna acestui an, cu încă 15.000 de arbori, tot în zona Munţilor Făgăraş, graţie ajutorului oferit de partenerii din România, Fundaţia Conservation Carpathia, cea care implementează proiectul. Din luna noiembrie a anului trecut şi până în prezent, artista a reuşit să planteze 40.000 de arbori, din cele peste 80.000 de lire strânse pentru această cauză.

“Pe viitor, îmi doresc ca şi mai multă lume să doneze, iar până în 2025 dorim să reîmpădurim 250 de hectare, adică un milion de copaci. Este important să alegem specii native, adaptate mediului, care să recreeze, pe lângă floră, şi fauna, adică un culoar pentru animalele sălbatice din zonă. Mi-am dat seama de faptul că protejarea mediului este legată intrinsec de protejarea tradiţiilor, instrumentelor şi folclorului. Dacă pierdem pădurile, pierdem şi comunităţile de acolo, se risipeşte cultura lor populară. Atât pădurile, cât şi tradiţiile au nevoie de protecţia noastră, a tuturor”, spune Nicoleta Cărpineanu.

Pentru 2021, şi-a propus să lanseze un nou album şi este decisă ca toate concertele sale să fie dedicate acestei idei. În paralel, toate fondurile ce provin din vânzarea albumului “Be One” vor fi folosite pentru aceeaşi cauză.

De altfel, de-a lungul timpului, proiectele de reîmpădurire au fost susţinute şi de mulţi artişti internaţionali, cum este Stephen Fry, actor, scriitor şi om de televiziune englez, dar şi de cunoscutul actor Russel Brand. “Sunt mândru să fiu o mică parte din acest uriaş şi minunat proiect”, a declarat Stephen Fry despre iniţiativa româncei.

Muzică şi ecologie

Povestea albumului “Be One” a început în Transilvania, acolo unde Nicoleta s-a întâlnit cu mai mulţi cântăreţi autentici de la sate, pentru ca apoi să înregistreze 20 de muzicieni din ţară: ”Ideea a fost de a face folclorul românesc, instrumentele şi versurile mult mai cunoscute în lume şi mai accesibile pieţei internaţionale. Eu fiind DJ de muzică globală electronică, am vrut să am mai multe piese cu elemente de acasă pe care să le mixez sau să le includ în show-ul meu de radio. Această inspiraţie a venit din călătoriile mele în lumea întreagă că DJ, de unde am colecţionat muzică de dans cu elemente tradiţionale specifice locului. Eu mixez Global Electronic Beats, pe vremuri mixam Balkan Beats, dar acum îmi place să includ elemente din lumea întreagă. Mă consider o persoană globală, cu rădăcini în România”.

