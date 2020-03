Român arestat pentru uciderea unui bătrân în Italia. Gestul eroic care l-a costat viaţa pe bărbatul de 92 de ani

Ştefan P., un român de 46 de ani, a fost încarcerat în România, în 25 martie, în baza unui mandat european de arestare emis de autorităţile italiene, pentru uciderea lui Mario Mantegazza, un bărbat de 92 de ani din localitatea Santo Stefano di Magra.

Teribila faptă a avut loc în 13 februarie, pe fondul consumului de alcool şi al unui conflict între român şi concubina acestuia, aceasta din urmă fiind angajată ca îngrijitoare pentru bătrânul italian. Potrivit publicaţiei La Natione, care îl citează pe fiul victimei, românca lucra ca badantă pentru Mario Mantegazza de la începutul anului. În 13 februarie, Ştefan P. ar fi venit la casa italianului şi a început să o lovească pe femeie. Fiul nonagenarului a fost alertat de către un vecin. "În jurul orei 15 am ajuns la casa tatălui meu, uşa fiind închisă. Tata m-a lăsat să intru. Îngrijitoarea era închisă în camera ei. Era rănită şi mi-a spus că îi este frică să meargă. O jumătate de oră ma târziu am plecat ca să cer ajutor. Când am revenit, uşa era din nou închisă, am bătut, dar nu mi-a deschis nimeni. Am intrat pe fereastră: bucătăria şi camera de zi erau întoarse pe dos, iar tata sângera, prăbuşit pe podea", a povestit fiul victimei.

Bătrânul a fost dus de urgenţă la spital, unde a decedat în 29 februarie, după mai bine de două săptămâni de agonie. Şi îngrijitoarea lui a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma loviturilor ce i-au fost aplicate de către concubin. Femeia a declarat carabinierilor că vârstnicul i-ar fi sărit în apărare, moment în care agresorul l-a pus la pământ cu singură lovitură. În cădere, italianul s-a lovit puternic la cap.

Românul a fost găsit de către carabinieri la câţiva kilometri distanţă, în locuinţa pe care o împărţea cu concubina. A fost reţinut, însă instanţa a dispus eliberararea lui Ştefan P. "Tatăl meu nu ar fi ezitat niciodată să intervină dacă vedea că o femeie este agresată. A supravieţuit unui război, nu îi era teamă să îşi apere principiile şi respecta cu sticteţe legea. Nu înţeleg cum a fost posibil ca acel om să fie lăsat liber. Nu vreau compensaţii materiale, vreau ca acel om să plătească pentru faptele sale, din respect pentru tatăl meu", a spus fiul victimei.

Românul a reuşit să fugă în ţară, însă zilele trecute a fost arestat în România şi urmează să fie extrădat. El va răspunde în faţa instanţei din Peninsulă pentru uciderea lui Mario Mantegazza.

