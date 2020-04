Reacţia angajatei din primărie diagnosticate cu COVID-19 şi acuzată de fals în declaraţii. „Vreau ca lumea să ştie adevărul“

Angajata Primăriei Zalău infectată cu coronavirus şi vizată de un dosar penal pentru fals în declaraţii a reacţionat după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora nu le-ar fi spus cadrele medicale care au consultat-o că a călătorit în străinătate ori că a intrat în contact cu persoane aflate sau întoarse din ţări străine.

Mariana Cuibuş, director economic în cadrul Primărei Zalău, a mărturisit pentru "Adevărul" că a aflat din presă de demersul procurorilor şi că abia în cursul zilei de miercuri, 15 aprilie, a fost înştiinţată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj cu privire la acuzaţiile ce o vizează. "Declaraţia mea nu este mincinoasă. Am declarat corect şi real că în ultimele 14 zile nu am fost în străinătate şi nici nu am avut contact cu persoane care au venit din afară. Vreau ca lumea să ştie adevărul, pentru că am fost făcută mincinoasă. Nu ştiu de unde a pornit toată tevatura asta, atâta timp cât declaraţia este reală: nu am fost nici în ultimele 14 zile, nici în martie, nici în februarie", a precizat Ciubuş.

Femeia a precizat că ultimul test a ieşit negativ, că starea ei de sănătate s-a îmbunătăţit, dar că în continuare se simte slăbită.

Directoarea din Primărie a fost diagnosticată cu COVID-19 în 2 aprilie, după ce în 1 aprilie, s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, cu simptome specifice infecţiei cu coronavirus. Anchetatorii susţin, însă, că "a declarat în mod nereal" cadrelor medicale că nu a fost plecată în străinătate şi nici nu a intrat în contact cu persoane aflate sau întoarse din străinătate.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, nu mai puţin de 84 de persoane - contacţi direcţi şi indirecţi ai acesteia - au fost plasaţi în izolare la domiciliu.

