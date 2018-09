Proiectul inedit dedicat păsărilor. Un profesor şi doi tineri pregătesc un documentar despre cum se adaptează înaripatele celor 4 anotimpuri

Mirel Matyas, un profesor de matematică de la Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" din Zalău, cunoscut pentru pasiunea lui pentru fotografie, istorie şi geografie locală, a demarat un nou proiect, de această dată dedicat păsărilor, ce se va concretiza într-un film documentar. Ideea proiectului îi aparţine unui tânăr de 23 de ani din Alba-Iulia, Andrei Hancheş, un naturalist autodidact, care are mai activ un demers asemănător, dedicat cailor şi influenţelor pe care acest animal le-a avut asupra umanităţii.

În timp ce cadrului didactic îi revine munca de teren şi culegerea cadrelor în care apar păsările, Andrei asigură scenariul, montajul, regia şi naraţiunea. Într-o engleză impecabilă, cu accent britanic, şi într-un stil ce aminteşte de renumitul naturalistul britanic şi realizator BBC, David Attenborough, Andrei Hancheş este şi "vocea" documentarului. Echipa este completată de Luis Gherasim, un adolescent de 15 ani, care asigură coloana sonoară.

Cum a pornit proiectul

"Pornind de la proiectul meu fotografic de promovare a Sălajului, am intrat în contact cu minunata lume a păsărilor. Practic, e de ajuns să ieşi din oraş ca să dai de păsări, altele decât cele pe care le vedem şi prin ”jungla urbană”. Plus că scoala la care predau am urmărit anul trecut o pereche de vânturei roşii de când s-au bătut femelele pentru locul de cuibărit, până cand au zburat puii din cuib. Am început să filmez păsări după ce am instalat o hrănitoare în curtea şcolii. La început au fost cadre stângace, apoi, treptat, am învăţat cum să filmez pentru a obţine imagini bune", spune profesorul Matyas.

Pe Andrei l-a cunoscut pe grupurile de Facebook dedicate birdwatching-ului, tehnica privitului păsărilor în natură. Când i-a arătat cadrele filmare, tânărul din Alba-Iulia i-a lansat provocarea de a filma şi produce un film documentar. Se întâmpla în luna februarie a acestui an, pentru ca în primăvară, când cadrul didactic credea ca au suficient material pentru un filmuleţ, Andrei Hancheş a venit cu ideea să fie acoperite cel puţin patru sezoane, adică toate anotimpurile.

"O nouă provocare căreia i-am dat curs. Aşa s-a născut "Birds - a year on the wing" (Păsări - un an pe aripi)", precizează Mirel Matyas, un documentar despre comportamentul diferitelor specii de păsări care trăiesc sau tranzitează Sălajul, surprinse atât în mediul natural, cât şi în zonele urbane. "Tematica este legată de provocările la care zburătoarele autohtone şi migratoare trebuie să le faca faţă pe parcursul anotimpurilor, modul în care reuşesc să supravieţuiască pe parcursul unui an şi cum diversitatea acestora se datorează nevoii lor esenţiale de adaptare în lupta cu provocările fiecărui sezon", adaugă profesorul.

Lansat în Zalău şi Alba Iulia

Filmul va avea circa 40-50 minute, va fi narat în engleză şi subtitrat în română, şi ar putea fi lansat, în primavara anului viitor atât în Zalău, cât şi în Alba Iulia: "Este greu să filmezi păsări, să te apropii de ele pentru a obţine cadre decente. Totuşi, credem că va ieşi un documentar bun despre comportamentul şi provocărilor păsărilor. În plus, avem şi o ambiţie: să dovedim că putem cu mijloace tehnice reduse, fără să fim profesionişti, cu multa pasiune şi dragoste faţă de păsări să facem un documentar reuşit".

La rândul său, Andrei Hancheş subliniază că în spatele acestui proiect stă pasiunea pentru ornitologie: "Mereu am fost fascinat de toată biodiversitatea şi complexitatea ei şi am avut de mult în gand să realizez un film documentar despre păsări. Am încercat să mă folosesc de artă şi ştiinţă pentru a crea o punte între noi şi natură, iar modul cel mai eficient a fost să creez o poveste legată de un anumit subiect, care apoi să se materializeze într-un film. Încercăm să constientizăm lumea de importanţa avifaunistică şi de micile, dar importantele drame care au loc în intervalul unui an de zile în lumea pasarilor".

