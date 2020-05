Proiectul care facilitează accesul elevilor de la ţară la educaţie. 150 de laptopuri şi calculatorare donate şcolilor din trei judeţe

Efectele pandemiei COVID-19 sunt resimţite pregnant de copiii aflaţi în mediul rural, adâncind astfel inegalităţile existente între ei şi elevii din mediul urban. Pentru a veni în sprijinul lor şi a le facilita accesul la educaţie, Şcoala informală de IT, alături de BCR, au pus bazele proiectului “IT4Kids în mediul rural”.

"Scopul acestui proiect este de a îmbunătăţi accesul la educaţie modernă (inclusiv de la distanţă) pentru elevii din mediul rural, în contextul pandemiei cu Coronavirus şi a imposibilităţii copiilor de a se prezenta la şcoala. Principalele obiective pe care şi le-au propus iniţiatorii demersului ţin, într-o primă fază, de două aspecte importante: dotarea unor şcoli din mediul rural cu aparatură de calcul - calculatoare, laptopuri, tablete - şi pregătirea profesională adecvată a personalul didactic din mediul rural, prin organizarea şi susţinerea unor cursuri de “Introducere în IT” dedicate acestui segment de dascăli", se arată într-un comunicat de presă. Cursurile vor fi susţinute de mentori voluntari din cadrul Şcolii informale de IT.

Pentru partea de dotare a unor şcoli din mediul rural cu aparatură de calcul, BCR va dona, într-o primă etapă, 150 de laptopuri şi calculatoare folosite, dar în stare bună, ce vor fi pregătite pentru utilizare de către Şcoala informală de IT, împreună cu Atelierul fără frontiere şi Ecotic. Aceştia din urmă vor igieniza, formata şi dota laptopurile cu sisteme de operare, pregătindu-le pentru utilizarea în şcoli.

Echipamentele vor fi distribuite în teritoriu prin intermediul Şcolii Informale de IT, a asociaţiei Via Nova Domini din Dej, a Fundaţiei Agapis din Zalau şi a Bisericii Creştine Baptiste “Stânca” din Sibiu, către mai multe şcoli din mediul rural din judeţele Sălaj, Sibiu şi Cluj.

Tablete pentru o şcoală din Sălaj

În plus, BCR Social Finance a donat cinci tablete de ultimă generaţie, care vor fi oferite ca premii elevilor cu cele mai bune rezultate la învăţătură din şcoala gimnazială Simion Bărnuţiu din comuna Bocşa, judeţul Sălaj.

“Iniţiativa Şcolii informale de IT şi a BCR a fost cât se poate de bine primită, atât de către profesori, cât şi de către elevi. Ea vine la momentul potrivit, atunci când nevoia sistemului de educaţie de a face apel la tehnologie de calcul modernă nu mai poate fi tăgăduită de nimeni”, a declarat doamna Adriana Florina Bârsan, directoarea Şcolii Gimnaziale "Simion Bărnuţiu" din comuna Bocşa.

Totul a plecat de la lansarea de către Şcoala informală de IT a unei invitaţii publice de implicare, atunci când aceasta a publicat rezultatele unui studiu făcut asupra efectelor nefaste pe care pandemia cu COVID-19 le are asupra educaţiei în general şi asupra educaţiei din mediul rural în special. “Ne-am bucurat să primim atâtea reacţii pozitive (într-un termen foarte scurt) şi să descoperim atâta dorinţă de implicare, la nivelul unui spectru divers de organizaţii din ţară, deopotrivă filantropice sau economice. Acest lucru demonstrează atât faptul că societatea românească poate reacţiona prompt în momente dificile, cât şi faptul că ameliorarea efectelor nefaste ale pandemiei cu COVID-19 ţine - în primul rând - de noi şi de felul în care decidem să ne poziţionăm şi să acţionăm în raport cu această realitate”, afirmă Mihai Talpos, cofondator al Şcolii Informale de IT.

Pentru moment, iniţiativă are o aplicabilitate limitată la doar trei judeţe, însă această nevoie este prezentă şi stringentă în majoritatea şcolilor din mediul rural din ţară, spun iniţiatorii, care îşi propun sa caute si pe viitor soluţii concrete de a ameliora decalajul nefast creat între elevii din mediul rural şi cel din mediul urban, în ceea ce priveşte accesul la educaţie.

