Primăria Zalău şi-a făcut club sportiv. Ce buget a alocat şi care va fi cel mai mare salariu

Sport Club Municipal Zalău, structură aflată în subordinea Consiliului Local, a preluat, de la proaspăt promovata Club Sportiv Unirea Mirşid, drepturile de participare la campionatul naţional de fotbal, sezonul 2019-2020 în Liga a III-a, precum şi toate drepturile de activitate sportivă. Pentru acest an, consilierii zălăuani au aprobat un buget de 350.000 de lei, în condiţiile în care solicitarea reprezentanţilor clubului a fost de 560.000 de lei, mai mult de jumătate din sumă fiind necesară pentru fondul de salarii.

"Ar fi fost extraordinar să putem aloca întreaga suma solicitată, dar din ce am calculat, în acest an se pot descurca şi cu 350.000 de lei. Ideea lor era ca sportivii şi cei care vor fi în structura de conducere a clubului să aibă salarii mai consistente, dar am decis să mergem la limită, probabil cu salarii minime - şi aici mă refer la sportivi. O sa vedem ce se întâmplă în tur, tocmai pentru că suntem la început, dar din ce am văzut că s-a alocal la alte cluburi din Liga a III-a, pentru tur, suma este una rezonabilă. În functie de nevoile pe care le au, de felul în care va funcţiona echipa, de cheltuielile cu arbitrii, cu deplasările, vom decide dacă bugetul anului viitor ar putea fi completat sau menţinut la acelaşi nivel", a explicat primarul Zalăului, Ionel Ciunt.

Pentru a putea asigura bugetul noului club, autorităţile au tăiat din alocările de la volei şi au apelat la rezerva bugetară. Astfel, finanţarea acordată echipei Volei Club Municipal Zalău a fost diminuată cu 200.000 de lei, alţi 10.000 de lei fiind luaţi din suma alocată Academiei de Volei Lazăr Marius. De asemenea, s-au direcţionat 100.000 de lei din rezerva bugetară şi 40.000 de lei din suma rezervată sărbătorilor de iarnă.

Potrivit reprezentanţilor municipalităţii, într-o primă fază, la SCM Zalău vor fi angajate doar trei persoane - preşedintele clubului, un contabil şi un inspector/casier şi cei 22 de membrii ai echipei de fotbal. Primarul a ţinut să menţionete că salariul cel mai mare din structura de conducere a clubului este propus 3.500 net.

"Ideea înfiinţării acestei structuri a fost ca din cluburile private care funcţionează în judeţ - şi trebuie să spun că majoritatea copiilor sunt ai contribuabililor din municipiul Zalău - să putem promova unul, doi, cinci sau câţii or fi, pe care să îi folosim în echipa noastră. Şi, de ce nu, pentru unii dintre ei, Spor Club Municipal să fie o rampă de lansare pentru echipele mai puternice din campionatul nostru şi nu numai", a mai spus Ciunt.

