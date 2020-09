Primar izolat la domiciliu după o dezbate-re electorală. Unul dintre contracandidaţi a ajuns la spital

Primarul în funcţie al oraşului Şimleu Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, a anunţat joi, 17 septembrie, într-un mesaj video postat pe reţelele de socializare, că a ales să se izoleze la domiciliu, după ce unul dintre contracandidaţii săi la alegerile locale, Marius Virgil Bob (USR-PLUS) a fost diagnosticat cu COVID-19. Cei doi au participat duminică, 13 septembrie, la o dezbatere electorală televizată, la care a fost prezent şi candidatul Pro România, Dan Pop Silvăşan.

Ţurcaş precizează că a luat decizia autoizolării deşi nu îndeplineşte condiţiile definiţiei de contact direct al unui pacient COVID-19. De asemenea, el a anunţat că vineri, 18 septembrie, se va testa la un laborator privat din Cluj-Napoca.

"În momentul în care am aflat, miercuri, pe la ora 12-12.30, am luat legătura cu Direcţia de Sănătate Publică Sălaj, le-am explicat care a fost poziţia noastră în studio, că noi, cei trei participanţi nu am avut contact acolo, eu am stat la o distanţă de aproximativ 5 metri de domnul Bob, la circa 3 metri de domnul Silvăşan, după emisiune eu am plecat acasă. DSP-ul mi-a spus că în definiţia lor de caz nu aş fi obligat să mă autoizolez sau să fiu carantinat. Dar sunt responsabil şi nu pot să fiu un factor de risc pentru cineva, aşa că m-am autoizolat acasă. Nu am nicio problemă", a explicat primarul.

