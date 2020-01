Povestea Nelei, tânăra care salvează vieţi în timpul liber. „Înainte să pornesc la o intervenţie, mă rog să nu fie copii“

După mai mulţi ani pe care i-a dedicat sportului de performanţă, mai exact atletismului - concurând la probele de 5.000 şi 10.000 de metri, sălăjeanca Petronela Horvath (28 de ani) a ales să devină asistent medical generalist, angajându-se ca asistent comunitar în cadrul Primăriei comunei Surduc.

În 2017, după ce a văzut pe reţelele de socializare o postare a celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" Sălaj, care anunţau că recrutează voluntari pentru programul "Salvator din pasiune", Nela - cum îi spun prietenii - a decis să se alăture noii echipe: "Se recrutau voluntari pentru SMURD, curioasă fiind să aflu cum se desfăşoară o acţiune de-a lor, am decis să intru în program. Mai ales pentru că în perioada în care am studiat pentru a deveni asistent medical generalist, practica am făcut-o la spital ori pe ambulanţă şi nu am avut ocazia să particip la intervenţii la cazuri complexe, precum accidente grave, tentative de suicid ori incendii".

Cazul care a impresionat-o cel mai mult

De atunci, tânăra a acumulat peste 2.000 de ore de implicare asiduă în ajutarea oamenilor greu încercaţi. 2.000 de ore ore pe care a reuşit să le bifeze împărţindu-se între familie, serviciu şi SMURD. Nu i-a fost deloc uşor, însă, răbdarea, voinţa, tăria şi altruismul său au făcut totul posibil, chiar şi în ultima perioadă din 2019, când Nela a continuat să facă voluntariat deşi era însărcinată. Mărturiseşte că ori de câte ori avea timp liber, în concediile de odihnă, dar şi de fiecare dată când a fost solicitată a mers pe tura de 24 de ore, pentru a-i ajuta pe alţii să trăiască.

"Fiecare misiune e grea în sensul ei, deoarece nu ştii ceea ce te aşteaptă când ajungi la caz. Am participat şi la incendii de locuinţă, şi la persoane cu tentativă de suicid, şi la accidente rutiere. Cele mai grele misiuni mi se par cele în care sunt implicaţi copii, deoarece am o slăbiciune pentru copii. Înainte să pornesc la o intervenţie, mă rog să nu fie vorba despre copii", mărturiseşte sălăjeanca.

Ea spune că unul dintre cazurile care a impresionat-o cel mai mult a fost al unui tânăr de 37 de ani, găsit de către echipa de intervenţie în stop cardio-respirator şi care a fost readus la viaţă de către paramedici după o jumătate de oră de masaj cardiac.

O provocare cu multiple satisfacţii

"Ceea ce am trăit în toţi aceşti ani alături de colegii paramedici reprezintă o experienţă extraordinară, care m-a făcut să înţeleg că asta este ceea ce vreau să fac, să devin paramedic angajat al ISU. Sper ca atunci când se vor face angajări la Inspectorat, să fim luaţi în calcul noi, voluntarii, cei care ştim ce se întâmplă şi cum se acţionează la o intervenţie", spune Petronela Horvath.



Prioritatea sa este să salveze vieţile altora fără să aştepte nimic în schimb: "Ce îţi poate aduce o satisfacţie mai mare decât o faptă bună, gândul că ţi-au ajutat aproapele aflat în suferinţă? Un "mulţumesc" din inimă venit de la cel pe care l-am ajutat, o strângere de mână ori mesajul unui vârstnic neajutorat că se va ruga pentru mine sunt cea mai mare răsplată pe care o pot primi".

Tânăra consideră că a fi paramedic voluntar este o provocare ce îi aduce multiple satisfacţii, una care a învăţat-o ce înseamnă responsabilitatea, munca în echipă, a făcut-o să simtă adrenalina unui caz pe SMURD. "Este foarte important să nu te laşi afectat de ceea ce vezi, să te concentrezi la maximum şi să fii una cu echipa, pentru că toţi ceilalţi membri se bazează pe ajutorul tău. Trebuie să fii foarte răbdător, ascultător şi conştiincios, având în vedere că de tine depinde viaţa cuiva", mai spune tânăra.

