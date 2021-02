Povestea jandarmeriţei care înlătură bariere. Joacă fotbal, este campioană la tir şi coordonează luptătorii antitero FOTO

Oana Simina But are 32 de ani, este din Piteşti, a absolvit Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, arma jandarmi, iar de câţiva ani trăieşte în Zalău, fiind una dintre puţinele femei ofiţer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.

Până în vara anului trecut, a fost comandant al Grupei de Acţiuni Speciale şi Antiteroriste, având în subordine 14 bărbaţi, apoi a ajuns la Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică, ca ofiţer specialist pe linie de acţiuni speciale şi antitero. În copilărie visa să devină medic veterinar, pentru că iubea foarte mult animalele. Viaţa a avut, însă, alte planuri pentru ea.

"Încă de mică urmăream o emisiune pe TVR 1 - “Pro Patria”, unde erau prezentate modalităţile de pregătire a forţelor speciale, ceea ce m-a atras foarte mult. A contat şi faptul că tatăl meu m-a crescut după anumite reguli şi m-a învăţat ce înseamnă ordinea şi disciplina. Mă uitam şi la filme poliţiste şi cred că toate acestea m-au influenţat în ceea ce priveşte alegerea drumului în viaţă. Am optat pentru arma jandarmi întrucât consider că se remarca printre celelalte arme, fiind o instituţie cu o tradiţie bogată şi, în acelaşi timp, respectată de cetăţeni. Decizia am luat-o în clasa a XII-a, convinsă că se plia perfect pe ambiţiile şi idealurile mele, că pot face faţă tuturor provocărilor impuse de rigorile militare. Pur şi simplu simţeam o atracţie inexplicabilă spre această armă, iar faptul că merg de plăcere la serviciu şi că tot ceea ce fac mă reprezintă confirmă alegerea corectă".

Centimetrul buclucaş

Deşi prima încercare de a intra la arma jandarmi a fost sortită eşecului, Oana având înălţimea cu un centimetru sub limita minimă cerută pentru admitere, nu s-a descurajat, iar în anul următor, s-a înscris din nou în cursă. "În primul an în care am dat admitere, am intrat la arma frontieră, pentru că acolo se dăduse derogare la înălţime. Aveam 1,64 m, iar pentru jandarmi se cerea cel puţin 1,65 m. Am preferat să mai stau un an acasă şi să mă pregătesc mai intens", povesteşte tânăra. Strategia ei s-a dovedit una inspirată, întrucât în următorul an, când limita de înălţime a fost redusă, Oana a fost admisă.

După finalizarea studiilor, a lucrat în cadrul Jandarmeriei Constanţa, fiind comandant de grupă cu 19 subofiţeri în subordine.

Am întrebat-o cât de dificil îi este să se impună în faţa bărbaţilor pe care îi are în subordine. "Pentru mine nu a fost dificil, asta şi datorită faptului că, am doi fraţi mai mari şi am crescut printre băieţi. Consider că indiferent de funcţie, toţi au nevoie să se simtă apreciaţi şi respectaţi. Prin urmare, am acordat mereu acelaşi respect pe care am dorit să îl primesc. Am lucrat mereu în echipă, mi-am motivat oamenii prin puterea exemplului personal, iar în felul acesta nu am facut altceva decât să le câştig respectul. M-am impus în faţa băietilor prin fermitate, prin asumarea urmărilor fiecărei decizii luate, urmărind în permanenţă întărirea coeziunii grupului, pentru că o echipă bine sudată se coordonează mai eficient şi urmăreşte sarcinile coerent".

Campioană la competiţii de tir

Oana Simina But se consideră o persoană sociabilă, deschisă, ambiţioasă, sinceră şi pozitivă şi spune că principalele sale atuuri sunt integritatea, caracterul puternic, abilitatea de a lucra în echipă, stăpânirea de sine, empatia şi adaptarea la nou.

Tinerelor care visează să îmbrace uniforma militară le recomandă să se gândească foarte bine, să se informeze despre ceea ce presupune o carieră în domeniu: "A lucra cu oamenii este foarte greu; pentru aceasta este nevoie de capacitate de comunicare, autocontrol, răbdare şi mult tact. Un jandarm trebuie să inspire încredere, forţă şi respect!"

Îi plac muzica şi dansul, dar şi activităţile sportive, de la fotbal şi tenis cu piciorul, la tir şi snowboarding. Joacă fotbal în cadrul echipei Jandarmeriei Sălaj, în 2019 a fost desemnată cea mai bună trăgătoare de tir din Ministerul de Interne şi a absolvit un curs de specializare în alpinism.

