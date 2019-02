Povestea celui mai cunoscut efect sonor din istoria cinematografiei. Filmele celebre în care a fost folosit

Efectele sonore reprezintă o parte integrantă a oricărei producţii cinematografice, având, deseori, un rol crucial în crearea atmosferei specifice. În semn de recunoaştere a importanţei lor, din 1964, în cadrul Premiilor Oscar se acordă şi un premiu pentru centru cea mai bună editare sonoră. Printre filmele care au cucerit această distincţie de-a lungul anilor se numără "E.T" (1983), "Braveheart" (1996), "Titanic" (1998), "Stăpânul Inelelor: Cele două turnuri" (2003) sau "Dunkirk" (2017).

La începuturile cinematografiei, efectele sonore nu erau încorporate în film, sunete pre-înregistare fiind redate de pe discuri în timp ce publicul urmărea proiecţia. Ulterior, însă, numeroase efecte sonore au fost arhivate şi utilizate în diferite producţii cinematografice. Cel mai celebru din istoria cinematografiei este, fără îndoială, "ţipătul lui Wilhelm", sunet folosit până astăzi în aproape 400 de filme şi în numeroase alte seriale TV. Unele dintre cele mai celebre pelicule, precum "Războiul Stelelor", "Indiana Jones" sau "Stăpânului Inelelor", "Profesioniştii crimei", "Povestea jucăriilor" ori "Planeta maimuţelor" au folosit acest efect sonor.

Puţini ştiu, însă, povestea acestui ţipăt.

Filmul care a "lansat" sunetul a fost "Sunetul tobelor", în 1951, regizat de Raoul Walsh şi avându-l în rolul principal pe Gary Cooper. Ţipătul se aude în momentul în care unul dintre sodaţii care traversează o zonă mlăştinoasă, este atacat de un aligator şi tras sub apă. Sunetul nu este scos de actorul ce joacă rolul soldatului, ci de artistul Sheb Wooley. Abia doi ai mai târziu, când efectul sonor a fost reutilizat pentru westernul "The Charge at Feather River", a primit şi un nume: "ţipătul Wilhelm", după numele personajului pentru care a fost folosit. Soldatul Wilhelm scoate acest strigăt în momentul în care este rănit în picior de o săgeată.

Ulterior, a intrat în colecţia de sunete a studiourilor Warner Brothers şi a fost încorporat în alte şi alte filme. A devenit popular după ce a fost încorporat în clasicul SF "Războiul stelelor", sunetul putând fi auzit în faimoasa scenă în care Luke Skywalker împuşcă un stormtrooper, iar acesta cade de la înălţime.

Mai puteţi citi:

Exotica dansatoare care a militat împotriva rasismului. A înfiat 12 copii şi a creat „tribul curcubeului“

Misterul morţii lui Rasputin. Cum a sfârşit profetul considerat de familia imperială a Rusiei „omul lui Dumnezeu“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: