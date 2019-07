Povestea adevărată care a inspirat „Frumoasa şi Bestia“. Drama bărbatului al cărui corp era acoperit cu păr

Povestea originală poartă semnătura romancierului francez Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, fiind publicat în 1740, în "La Jeune Américaine et les contes marins". Istoricii şi specialiştii în folcloristică susţin că în lume există peste 20 de variaţii diferite ale acestui basm.

Multe voci consideră că povestea are la bază istoria reală şi tragică a lui Petrus Gonsalvus şi a preafrumoasei sale soţii, Catherine. Petrus s-a născut în 1537, sub numele de Pedro Gonzales, în Tenerife, suferind de o boală rară - hipertrichoză, cunoscută şi sub denumirea de sindromul vârcolacului, care se manifestă prin creşterea excesivă locală sau extinsă a părului în acele zone ale pielii în care părul nu ar trebui să fie. La vârsta de 10 ani, a ajuns în Franţa, la curtea Regelui Henric al II-lea, ca un cadou la încoronare. Considerat o curiozitate, o creatură pe jumătate om, pe jumătate animal, Petrus Gonsalvus a fost adus într-o cuşcă, apoi întemniţat pentru ca medicii de la curte să îl examineze.

După un control amănunţit, medicii au concluzionat că nu aveau de-a face cu un om sălbatic, fiind botezat Petrus Gonsalvus. Din ordinul regelui, băieţelul a fost eliberat şi i s-a oferit educaţia clasică a unui gentleman. De la tactică militară, la limba latină, Gonsalvus a învăţat tot ceea ce trebuia să ştie un tânăr nobil.

După moartea lui Henry al II-ea, în 1559, soţia sa, Catherine de Medici, a devenit regent şi a considerat că Petrus ar trebui să se căsătorească, pentru a vedea dacă urmaşii săi îi vor moşteni boala. Aşa a ajuns să îşi întemeieze o familie alături de Catherine, o frumoasă de la curte, cu care a avut şase copii, patru dintre ei suferind de hipertrichoză.

Familia a fost trimisă într-un tur prin Europa, pentru a distra familiile aristocraţilor, în cele din urmă ei stabilindu-se în Italia, sub protecţia ducelui de Parma; acesta a decis să îi ofere pe cei patru copii bolnavi unor nobili, pentru amuzamentul acestora, lucru care i-a devastat pe părinţi. Sfârşitul celor doi este învăluit în mister; unii istorici susţin că Petrus ar fi murit în 1618, iar Catherine, cinci ani mai târziu.

Mai puteţi citi:

Destinul dramatic al unei mari artiste. Cine a fost Dalida, femeia fatală ai cărei foşti iubiţi s-au sinucis

Ascensiunea şi decăderea primului supermodel din lume. Cine a fost frumoasa Gia, femeia care i-a fascinat pe cei mai mari designeri

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: