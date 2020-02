Operatoarea 112 care a jignit o femeie bătută în autogară „nu mai face parte din sistem“. Înregistrarea discuţiei halucinante

Operatoarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care a jignit o femeie ce a apelat serviciul 112 pentru a reclama că a fost bătută în autogara din Zalău a fost concediată, potrivit unui răspuns pe care STS l-a transmis Fundaţiei pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS).

Incidentul s-a produs în primăvara anului trecut, când o femeie de 25 de ani, cu un copil în braţe, a fost lovită cu cruzime, cu coada unui mop, de şoferul unui microbuz. Agresiunea s-a petrecut în autogara unei firme de transport din Zalău, sub privirile indiferente ale persoanelor din zonă. Un pasager a filmat momentul şi a postat video-ul pe reţelele de socializare.

Cei de la FACIAS s-au autosesizat şi au solicitat STS "să ia măsuri tranşante în acest caz şi, totodată, măsurile disciplinare aplicate operatoarei care nu a avut o conduită corespunzătoare".

"Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului a iniţiat o serie de demersuri, după ce în spaţiul public au apărut înregistrări cu o operatoare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Zalău, care a avut un comportament jignitor la adresa unui femei care a apelat serviciul 112", se arată într-un comunicat de presă al Fundaţiei.

Conform sursei citate, oficialii STS, care au dat asigurări FACIAS că vor lua ”cele mai drastice măsuri”, au anunţat că investigaţia internă a confirmat cele sesizate public, iar persoana responsabilă de acest scandal nu mai face parte din sistem. Totodată, pentru a preveni apariţia unor astfel de cazuri în viitor, STS a dat asigurări FACIAS că a derulat un program pentru retestarea psihologică a operatorilor 112 şi, totodată, a iniţiat un program de consiliere psihologică a acestora, pentru a le creşte rezistenţa la stres.

Redăm mai jos transcrierea discuţiei telefonice:

Operator 112: 112 ce urgenţă aveţi?

Apelant: Alo, bună ziua. Aş vrea să vină poliţia, doamnă, un şofer de-aicea mi-o omorât copilul aicea cu mătura.

Operator: Ascultă-mă. Acuma o pornit, acuma o pornit.

Operator: Alo, alo. Draga mea. Draga mea. Da. Operator: În ce… unde sunteţi? (Un copil plângând pe fundal)

Apelant: Vin de la spital, doamnă, şi n-o vrut să mă ieie nici cum.

Operator: Deci n-am înţeles nimica. Doamnă!

Apelant: Şi m-o bătut cu mătura, doamnă. (Se aud plânsete de copil)

Operator: Cine te-o bătut cu mătura?

Apelant: Şoferul ăla. Şi mi-o lovit copilul doamnă. Aicea pe stradă.

Operator: Hereclean sau unde sunteţi? (Plânsete de copil pe fundal)

Apelant: Aicea la gară doamnă, aici în Zalău. Aici în centru.

Operator: Băiii, femeieeee!

Apelant: Da.

Operator: Cum te cheamă?

Apelant: Moldovan Florica

Operator: Florica Moldovan, da?

Femeia: Da.

Operator: Localitate, stradă, număr?

Florica: Cuceu, 294. N-o vrut să mă ieie.

Operator: Alo, tu femeie, tu eşti nebună? Eşti cu capul? Spune-mi în ce localitate te afli. [ Florica: În Zalău, doamna, în Zalău.

Operator 112: Deci eşti în Zalău?

Florica: Da.

Operator 112: Unde mai exact, pe ce stradă eşti în Zalău?

Florica: Poftim?

Operator 112: În ce stradă eşti în Zalău?

Florica: Aicea, doamnă, la gară la… Aicea la autogară. (Pe fundal se aude o altă operatoare: Vorbiţi vă rog)

Operator 112: În autogară?

Florica: Da.

Operator 112: Tu femeilor, tu femeilor, tu, voi sunteţi toate cu capul acolo? De ce urlaţi în halul ăsta că nu înţelege nimeni ce vreţi.

Florica: Doamnă, o sărit la mine.

Operator 112: Credeţi că dacă faceţi…

Florica: Şi copilul mi-i pe jos.

Operator 112: Alo.

Florica: Da.

Operator 112: Copilul are nevoie de îngrijiri medicale?

Florica (disperată): Da mi-o lovit copilul, doamnă

Operator 112: Tu femeie, eu te-am întrebat dacă îi trebe ambulanţă!

Florica: Nu-i trebe, nu-i trebe.

Operator 112: Încheie cu ţigănia asta şi nu mai urla! Da??? Deci eşti în autogara din Zalău?

Acum intră pe fir Mândra, femeia care a sărit în apărarea Floricăi :

Alo? Poliţist: Da, poliţia.

Operator 112: Femeie, eşti în autogara din Zalău? Repet întrebarea.

Mândra: Da, doamnă.

Operator 112: Vorbeşte la poliţie că vorbiţi ca ciorile.

Mândra: Bine că vorbim ca ciorii, ca ciorii vorbim.

Operator 112: Trăzni-v-ar! Du-te drecu! (către poliţist): Vorbiţi poliţia vă ascultă.

Poliţist: Da.

Mândra: Bună ziua, domnu.

Poliţist: Da, bună ziua.

Mândra: Aicea am fost de faţă în autogară la Cento că aşteptam să îmi vină un pachet.

Poliţist: Ce urgenţă ai? Lasă-mă cu poveştile!

Mândra: Şi şoferul cu care voia să meargă o ţigancă, să spun aşe, cu doi copii, la Cento, nu o luat-o şi o luat mătura şi o dat şi-n ea şi-n copil. Până i-o spart şi medicamentele ce avea în mână.

Poliţist: Veniţi la poliţia municipiului şi depuneţi plângere împotriva lui.

Mândra: Depuneţi plângere?

Poliţist: Luaţi-i numărul de la maşină şi depuneţi plângere.

Mândra: Da, c-o plecat de-aici. (se întrerupe apelul) [Îi închide telefonul].

