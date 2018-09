O tânără adoptată în Suedia îşi caută rădăcinile româneşti. Vrea să îşi cunoască mama şi fraţii

Românca a ajuns la casa de copii la vârsta de trei ani FOTO Facebook.com/The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României

O tânără de 26 de ani, născută în comuna Marca, judeţul Sălaj şi înfiată pe când avea doar trei ani de un cuplu din Suedia îşi caută familia biologică. În speranţa că va reuşi să o găsească pe cea pe care i-a dat viaţă, a apelat la pagina de Facebook "The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României".

"Salutări din Suedia! Am fost adoptată din judeţul Sălaj, România. Numele meu a fost Talpa Silvia, născută la data de 30 decembrie 1992, în localitatea Marca. Trei ani mai târziu am fost instituţionalizată în Leagănul de copii Cehu Silvaniei. Sunt în căutarea mamei mele biologice, Talpa Ana. În acea perioadă locuia în Marca şi în concubinaj cu Mureşan Mihai. Din documentele mele de adopţie mai reiese că am foarte mulţi fraţi de mamă, dar nici o menţiune de numele şi vârstele acestora. Îmi doresc foarte mult să îi cunosc!! Vă rog foarte mult să distribuiţi anunţul meu, poate va ajunge să fie văzut şi în satul meu natal şi aşa voi reuşi a-mi cunoaşte mama şi fraţii. Mulţumesc foarte mult!!", a scris tânăra pe pagina amintită.

"The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României" este un proiect în social media creat la începutul anului 2015, cu scopul de a ajuta reîntregirea familiilor despărţite la scurt timp după Revoluţia din 1989, într-o perioadă în care adoptarea copiilor români de către străini era un fenomen.

