O elevă din Jibou este cea mai bună din ţară la Geografie. Cum s-a desfăşurat olimpiada naţională online

Pasionată încă din copilărie de geografie, Ştefania Haiduc (17 ani) a reuşit în acest an să exceleze la e-Olimpiada Naţională de Geografie, clasându-se prima pe ţară. Rezultatul obţinut reprezintă o încununare a studiului intens şi al seriozităţii cu care s-a pregătit an de an.

Elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic “Ion Agărbiceanu” din Jibou, tânăra a obţinut locul I la competiţia din acest an, ce s-a desfăşurat în noiembrie. "Am reuşit să îmi ating idealul", mărturiseşte cu bucurie adolescenta, care recunoaşte că misiunea nu a fost deloc uşoară.

Ştefania susţine că atât materia pe care a avut-o de parcurs pentru Naţională, cât şi subiectele, au fost dificile. O altă piedică a reprezentat-o pandemia de coronavirus, care a împiedicat desfăşurarea fizică a tuturor olimpiadelor.

"Din fericire, organizatorii au venit cu o idee genială, aceea de a organiza olimpiada în cadrul online, cu participarea a circa 200 de elevi din întreaga ţară, care s-au remarcat la ediţiile trecute, prin obţinerea de premii", afirmă jibouanca.

În etapa finală a e-Olimpiadei Naţionale, candidaţii au fost testaţi în cadrul unei probe teoretice, de 3 ore, organizatorii fiind nevoiţi să renunţe la cea practică tocmai din cauza situaţiei pandemice. Punctajul obţinut de Ştefania Haiduc a plasat-o pe prima treaptă a podiumului. "Secretul reuşitei constă în pasiune şi învăţat. Dacă înveţi sau faci un lucru din pură placere, va fi mult mai uşor să îţi atingi idealurile şi să obţii rezultatele dorite", ne spune Ştefania.

Aceasta este cea mai importantă reuşită a liceenei din Jibou, însă nu şi prima. Pasiunea pentru geografie a determinat-o pe Ştefania să participe şi în anii anteriori la diverse competiţii de profil. În gimnaziu, spre exemplu, s-a remarcat atât la olimpiade, cât şi la Concursul national “Terra”, obţinând în clasa a VI-a şi a VII-a, locul III la fazele naţionale. Pe aceeaşi poziţie s-a clasat şi în clasa a X-a, la Naţionala de Geografie.

"Pot să spun că a fost o adevarată aventură care m-a ajutat în foarte multe moduri. A fost o imensă oportunitate pentru a mă bucura de geografie, pasiunea sufletului meu, pe care o îndrăgesc încă de mică. M-a atras faptul că geografia nu constă în învăţat pe de rost, ci în folosirea memoriei şi gandirii, mai ales la exerciţiile practice. Îmi plac exerciţiile practice, calculele, formulele, modul de construire a hărţilor şi faptul că geografia este în strânsă legătură cu ce se întamplă în prezent, atât în domeniul uman, cât şi cel meteorologic sau cel al reliefului", precizează olimpica.



Nu s-a decis, încă, asupra meseriei pe care o va practica în viitor, însă este convinsă că, într-un fel sau altul, va avea legătură cu materia pe care o îndrăgeşte atât. Tocmai de aceea, după absolvirea liceului îşi doreşte să devină studentă a Facultăţii de Geografie de la Cluj-Napoca.

"Întrucat a fost a doua calificare consecutivă la faza naţională, la nivel liceal, am convingerea că viitorul meu se va clădi în acest domeniu minunat, fapt care mă încanta enorm de mult. Îmi propun ca mai departe să ajung studentă la UBB Cluj-Napoca, la Facultatea de Geografie, de unde am numeroase opţiuni care să mă ajute să-mi clădesc un viitor strălucit în acest domeniu", îşi doreşte Ştefania Haiduc.

