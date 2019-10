Noi detalii despre tinerii care au bătut şi violat o adolescentă. Ce riscă fetiţa de 13 ani care a comandat agresiunea extremă

Surse din cadrul anchetei susţin că atât agresorii, cât şi victima consumaseră prenadez. Pe Mihaela V., agresoarea în vârstă de 16 ani, procurorii o acuză de lovire şi alte violenţe, dar şi de viol, cu reţinerea circumstanţelor agravante constând în supunerea victimei la tratament degradante.



Asta în condiţiile în care, spun anchetatorii, împreună cu tânărul de 19 ani şi cu minora de 13, au forţat-o pe partea vătămată să se dezbrace şi au pus-o la pământ sub o ploaie de pumni, palme şi picioare, au violat-o, după care au obligat-o să plece acasă dezbrăcată. Pe drum, s-a întâlnit cu un echipaj de poliţie, care a dus-o la spital; agresorii au fost identificaţi în scurt timp. Leziunile suferite necesită pentru vindecare 30-35 de zile de îngrijiri medicale.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, Mihaela V. este instituţionalizată din 2016 la Centrul Social din Şimleu Silvaniei, iar în primăvara acestui an a fost internată pentru două săptămâni, pentru dezintoxicare, la Psihiatrie. "În urmă cu trei ani a fost preluată de pe stradă de către poliţiştii care au găsit-o drogată, prostituându-se într-o zonă rău famată a Zalăului. De atunci, a creat numeroase probleme la Centru, a fugit de multe ori, a distrus, a atacat personalul, a fost agresivă cu ceilalţi copii. Din cauza consumului de prenadez, în primăvara acestui an am fost nevoiţi să o internăm la Psihiatrie, pentru terapie, însă la scurt timp după ce a fost externată, a revenit la vechile obiceiuri", precizează Violeta Milaş, directorul DGASPC Sălaj.

Valer Merce, coordonatorul Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Sălaj, susţine că deşi nu este inclus în lista drogurilor, prenadezul are efecte pshihoactive, dând halucinaţii consumatorilor. "Simtomele sunt variate, ajungând la halucinaţii şi senzaţii de delir. Consumul repetat al acestei substanţe industriale dă dependenţă şi afectează sănătatea organismului".

În ceea ce o priveşte pe fetiţa de 13 ani care ar fi provocat atacul şi care ar fi participat la agresiune, procurorii susţin că deşi nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal pentru faptele sale, va fi vizată de o măsură specială de ocrotire a minorului. Una dintre măsurile luate în calcul este supravegherea specializată, ce constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii, precum frecventarea cursurilor şcolare; utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.

