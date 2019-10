Mobilizare pentru salvarea vieţii unui tânăr de 22 de ani, diagnosticat cu leucemie. „Asta e provocarea mea, nu o boală“

Alex Moisi (22 de ani), sau Fram, cum îi spun prietenii, a primit cumplitul diagnostic, cel de leucemie acută limfoblastică, la începutul acestui an. Muncea în Italia, pentru a pune deoparte banii care să îi permită să-şi finanţeze proiectul muzical la care visează de atâta timp, când a început să se simtă rău, slăbit. "Credeam că sunt răcit, pentru că, după primele simptome, aşa părea. În două zile, aşa-zisa răceală a trecut, dar au rămas alte simptome, care se agravau de la o zi la alta", îşi aminteşte Alex.

Rezultate analizelor de sânge nu erau deloc încurajatoare, astfel că tânărul a decis să revină în România, pentru un control amănunţit. În prima zi din februarie, avea să afle că suferă de leucemie. Deşi este conştient de gravitatea bolii, Alex nu deznădăjduieşte: "Nu prea îmi place să spun că îmi e greu, pentru că în ultimul an, de când frecventez spitatele, am întâlnit cazuri mai triste decât al meu. Îmi e greu, dar de fiecare dată când am căzut în nas am reuşit să mă ridic mai puternic ca înainte; asta le spuneam şi bătrâneilor pe care i-am întâlnit în spitale: Capul sus mereu, pentru că este un detaliu important. Cu adevărat greu îi este unui om bolnav şi singur, iar eu momentan am o armată de oameni în spatele meu care mă ajută maxim, din toate punctele de vedere. Plus că nu mă simt neapărat bolnav, mai degrabă asta e provocarea mea, nu o boală".

La scurt timp după ce a primit diagnosticul, a început chimioterapia. Din cele opt şedinţe, a apucat să facă şase, apoi, medicii l-au anunţat că boala a recidivat într-o formă mult mai agresivă, că organismul lui nu mai răspunde la tratamentul cu citostatice şi că în România nu mai sunt opţiuni pentru el.

Familia lui Alex a luat deja legătura cu clinici din străinătate în speranţa că vor găsi o soluţie care să îl ajute pe tânăr. Între timp, nu doar prietenii lui, ci şi întreaga comunitate s-au mobilizat pentru a-l ajuta. Unii au demarat campanii de strângere de fonduri, alţii organizează târguri şi diverse evenimente caritabile. "Sunt şocat de cum s-au mobilizat chiar şi cei care nu mă cunosc. Mă sună oameni pe care nu i-am văzut poate niciodată să îmi spună să rămân tare, că o sa fie bine. Există bunătate în lume - asta mi-a demonstrat fiecare dintre ei. Oricât de gri ar fi anii în care trăim, acum, cu vestea asta am realizat că există oameni buni şi se pare că toţi sunt de partea mea".

Pasionat de muzica rap, Fram aşteaptă cu nerăbdare să încheie acest capitol întunecat din viaţa lui şi să se dedice întru totul proiectului său muzical. Şi-a amenajat deja un mic studio unde a înregistrat câteva piese proprii: "Scriu des; în muzică îmi găsesc liniştea. Îmi doresc din suflet să îmi pot continua proiectul. De fiecare dată când am căzut, prin muzică am reuşit să mă ridic. Când simt că doare, pun căştile pe urechi şi dau muzica la maxim, gândindu-mă că am de trecut un test".

Cei care vor să îl sprijine pe Alex în lupta cu leucemia o pot face aici:

Denumire cont: SPRIJIN PTR ALEX

Titular cont: MOISI LOREDANA-IOANA

Cont RON: RO38BTRLRONCRT0283341502

Cont EURO: RO15BTRLEURCRT0283341501

Cont LIRE: RO70BTRLGBPCRT0283341501

Cont DOLARI: RO19BTRLUSDCRT0283341501

