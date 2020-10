Ministrul Transporturilor, despre problemele de pe şantierul Autostrăzii Transilvania: „Dacă nu va fi dat în trafic la anul, reziliem contractul“

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Zalău, că tronsonul Autostrăzii Transilvania, dintre Cheţani şi Câmpia Turzii, va fi dat un trafic anul viitor, în caz contrar urmând să fie reziliat contractul cu compania românească Straco. Reacţia oficialului vine după ce Asociaţia Pro Infrastructură a semnalat, zilele trecute, pe reţelele de socializare, că pe şantierul respectiv se înregistrează "o situaţie extrem de îngrijorătoare", afirmând că firma constructoare "este cvasi-inexistentă", iar subcontractorii au plecat, fiind neplătiţi.

Întrebat despre situaţia de pe tronsonul de 20 de km dintre Cheţani şi Câmpia Turzii, Bode a explicat că în 2019, la preluarea mandatului de ministru, acolo era "un muzeu" şi niciun utilaj. "Preocuparea noastră a fost să găsim o soluţie pentru că pe de o parte, contractul trebuia să fie finalizat în 2018, pe de alta, antreprenorul intrase în insolvenţă. Asta nu din vina CNAIR, ci din vina lui, pentru că a participat la foarte multe licitaţii şi, spre exemplu, acest contract l-a achiziţionat cu un preţ pe care este foarte dificil să îl realizeze: undeva sub 50%", a precizat ministrul Lucian Bode.

Acesta a mai spus că se putea rezilia de urgenţă contractul şi să fie licitată diferenţa de aproximativ 70%, a preferat să caute soluţii împreună cu antreprenorul general şi cu subcontractorii pentru continuarea lucrărilor. "După aproape un an, am reuşit să facem următoarele lucruri: am avansat cu peste 10% din contract - suntem la peste 40%; împreună cu subcontractorii Straco am finalizat lucrările la nodul de la Cheţani, astfel încât tronsonul de autostradă dintre Iernut şi Cheţani, de aproape 19 km a putut să fie dat în trafic în luna septembrie. Apoi, am găsit la banca finanţatoare înţelegere - parafată în 26 octombrie, astfel încât plăţile pe care le realizăm către antreprenor, către certificatele intermediare de plată, să fie realizate direct către subcontractori".

Lucian Bode s-a arătat optimist, însă a precizat că acest contract va fi reziliat dacă tronsonul nu va fi dat în trafic anul viitor: "Odată ce vom plăti subcontractorii cu tot ceea ce a depus antreprenorul general prin certificate intermediare de plată, cred că acolo lucrurile se vor îndrepta şi lucrările vor continua într-un ritm pe care ni-l dorim, astfel încat anul viitor, acest tronson să fie dat în trafic. Dacă nu se va întâmpla asta, atunci va trebui să reziliem contractul şi să relicităm diferenţa de 60% din lucrări. Eu sper sa nu ajungem acolo, dar îmi doresc ca antreprenorii să fie serioşi; atâta timp cât noi plătim toate facturile depuse la CNAIR, îmi doresc ca ei să se achite de aceste obligaţii, în special să finalizeze lucrările la timp".

