Lovitură sub centură pentru o echipă din Liga a III-a. Gafa care i-a adus o amendă şi o penalizare dură. „Vom cere clemenţă“

Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal a sancţionat Sport Club Municipal Zalău cu pierderea jocului prin forfait, scăderea a şase puncte şi aplicarea unei penalităţi sportive de 2.200 de lei, după meciul pe care l-a susţinut în faţa SC Olimpia Satu Mare.

Pe terenul adversarei, zălăuanii au câştigat cu 3-2, într-o partidă din cadrul primei faze a Cupei României. Sătmărenii au contestat, însă, dreptul de joc al fotbalistului Raul Sarosi, de la SCM Zalău, primind câştiga de cauză la masa verde, cu 3-0.

În urma analizei rapoartelor de joc, miercuri, 7 august, Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis să sancţioneze dur această abatere a echipei antrenate de Alexandru Pop. De asemenea, a disjuns cauza privindu-i pe jucătorul Raul Sarosi, pe antrenorul Alexandru Pop şi pe oficialii echipei SCM Zalău, formând un nou dosar pentru care termenul de judecată a fost stabilit pentru 14 august.

Contactat, Doru Târle, managerul clubului din Zalău, ne-a declarat că nu se consideră responsabil în vreun fel pentru situaţia creată, arătând cu degetul către banca tehnică: "Urmare a greşelii făcute la Satu Mare, am primit aceste sacţiuni. Ne vom supune deciziilor Federaţiei, cu rezerva că vom cere clemenţă legat de cele şase puncte. Noi suntem la început şi dacă pornim cu un handicap de 6 puncte vom avea mari probleme. Vom vedea dacă putem face apel strict pentru penalizarea sportivă de 6 puncte. S-a comis o greşeală din zona tehnică a băncii. Noi am testat foarte mulţi jucători şi având în vedere că este destul de complicat de găsit toată documentaţia sportivilor, am întârziat un pic şi s-au produs ceva greşeli".

Sport Club Municipal Zalău, structură aflată în subordinea Consiliului Local, a preluat recent, de la proaspăt promovata Club Sportiv Unirea Mirşid, drepturile de participare la campionatul naţional de fotbal, sezonul 2019-2020 în Liga a III-a, precum şi toate drepturile de activitate sportivă. Pentru acest an, clubul dispune de un buget de 350.000 de lei.

