Liceeni cu Bac de 10. Elevul care a făcut naveta din alt judeţ: „Ţara are nevoie de o schimbare, de oameni noi, de noi“

Medeea Mastan şi Anamaria Ardelean, colege în clasa de filologie de la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, şi Raul George Pop, de la clasa matematică-informatică a Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, sunt cei trei decari de la Bac-ul din acest an, în Sălaj.

Medeea Mastan a învăţat bine şi în cei patru ani de liceu, deşi nu a fost o elevă de 10 la toate materiile. A preferat să se axeze pe cele care îi plăceau şi pe care le considera importante pentru formarea sa: engleza şi psihologia.

La Bacalaureatul din acest an a luat 10 pe linie. Se aştepta la rezultate bune, având în vedere munca depusă, dar şi timpul pe care l-a avut la dispoziţie, însă nicio clipă nu s-a gândit că va primi nota maximă la toate probele. Cele mai mari emoţii le-a avut la română, considerând că la această probă corectarea este subiectivă, iar nota depinde de modul în care profesorii corectori interpretează răspunsurile oferite.

"Examenul mi s-a părut uşor, dar nu pot să spun că a fost mai uşor decat în anii anteriori. Pe mine nu m-a afectat pandemia într-un mod negativ. Dimpotrivă, consider că această “vacanţă” prelungită m-a avantajat, pentru că am reuşit să îmi dozez timpul eficient, astfel încât să pot învăţa la toate cele trei materii şi să dau randament maxim. Colegii mei sunt, de asemenea, inteligenţi şi ambiţioşi şi sunt sigură ca perseverenţa lor i-a ajutat să ajungă în top", mărturiseşte Medeea, referindu-se la faptul că în topul celor mai bune 20 de medii pe judeţ, opt sunt din clasa de filologie de la CNS Zalău.

Alegerea facultăţii nu a fost o misiune uşoară, iar decizia a luat-o cu puţin timp înainte de absolvire: "M-am gândit foarte mult în legatură cu facultatea, pentru ca eram indecisă. Mama mea m-a sfătuit pe tot parcursul liceului să urmez Facultatea de Litere, datorită rezultatelor mele la limba engleză. Am avut această idee în minte pe tot parcursul liceului, chiar dacă nu mă atrăgea în mod special. Psihologia mă fascinează şi mi-am dat seama că ar trebui să urmez o facultate care să mi se pară şi interesantă. Sunt convinsă că, în acest fel, îmi va face placere să învăţ, lucru pe care îl consider esenţial pentru succes".

Perseverenţa, secretul reuşitei

Colega sa de clasă, Anamaria Ardelean, şi ea bacalaureată de 10, crede că lunga perioadă în care elevii au fost nevoiţi să stea acasă i-a prins bine, pentru că i-a permis să înveţe în ritmul propriu, în confortul de acasă, să îşi consolideze informaţiile învăţate şi, în acelaşi timp, să se relaxeze. Şi ea crede că examenul din acest an nu a fost unul greu pentru cei care s-au pregătit cu seriozitate: "Dacă munca este susţinută, atunci rezultatele nu vor înceta să apară. Consider că perseverenţa şi conştientizarea faptului că înveţi pentru tine şi pentru viitorul tău sunt esenţiale pentru a avea succes".

Anamaria a absolvit liceul cu media 9,95, iar media maximă de la Bac a venit ca o surpriză: "Mă aşteptam să am note bune, pentru că aveam încredere în răspunsurile mele, dar nu chiar 10 pe linie. Ştiu că, de multe ori, se pot strecura greşeli din neatenţie şi că joacă un rol important şi profesorul corector, aşa că am luat în calcul şi aceste aspecte".

Anamaria a optat pentru Facultatea de Drept, pentru că visează să devină judecător. "Am ales să merg la Drept pentru că este o facultate în cadrul căreia îmi pot exploata potenţialul şi care îmi poate fi de folos indiferent ce profesie voi decide să am. Sunt o fire analitică şi corectă. Cred că această facultate mi se potriveşte", explică ea.

Despre rezultatele deosebite ale clasei din care a făcut parte, absolventa spune că e o dovadă a faptului că a fost o generaţie de copii silitori. "De asemenea, alegând acest profil, am ajuns să fim evaluaţi din materii pe care le îndrăgim, iar dacă înveţi ceva din plăcere, o faci mai bine şi pare mai uşor", adaugă ea.

Patru ani de navetă

10 pe linie a obţinut şi Raul Pop, absolvent al Colegiului Naţional "Simion Bărnuţiu" din Şimleu Silvaniei, profil mate-info.

Raul este copilul de la ţară care a demonstrat că în ciuda greutăţilor, cu muncă şi perseverenţă se pot obţine rezultate deosebite. În lipsa unui internat funcţional în oraş, pe parcursul celor patru ani de liceu, Raul a făcut naveta zi de zi, cu trenul, din localitatea bihoreană Suplacu de Barcău, la Şimleu.

"Cel mai greu mi-a fost să mă trezesc zilnic la ora 6 pentru a ajunge la 8 la şcoală. Ajungeam acasă la ora 15, temele pentru şcoală erau numeroase şi de multe ori terminam totul de pregătit la ore foarte târzii. Dormeam puţin şi munceam mult. Nu ajuta nici faptul că de multe ori trenul avea întârzieri după-amiaza şi aşteptam ore în şir la gară. Încercam uneori să învăţ pe tren, lucru aproape imposibil. Eram foarte mulţi şi majoritatea foarte gălăgioşi, chiar şi dimineaţa. Era greu să rămâi concentrat", povesteşte adolescentul.

Exceptând naveta, nu crede că statutul de elev de la ţară l-a dezavantajat. "Am avut ocazia să am parte de nişte colegi minunaţi pentru care nu conta locul de unde provii, ci caracterul tau. Nu am fost niciodată discriminat pentru acest lucru, nici de către profesori. Majoritatea apreciază muncă şi inteligenţa indiferent de locul din care provii", spune Raul, care a terminat liceul cu 9,70 şi care a participat anual, atât la gimnaziu, cât şi la liceu, la cel puţin o olimpiadă.

Despre vacanţa prelungită impusă de pandemie, adolescentul spune că a avut atât avantaje, cât şi dezavantaje. "Ne-a prins bine statul acasă pentru că am avut mai mult timp să ne axăm pe materiile de care suntem interesaţi şi mai puţin pe restul materiilor. În acelaşi timp, consider că am depus un efort mai mare considerând că nu am putut vorbi faţă în faţă cu profesorii, fiind nevoit să muncesc mai mult pentru a fi sigur că stăpânesc bine materia", opinează el.

Efectul închiderii şcolilor

Închiderea şcolilor şi mutarea cursurilor în online a influenţat rezultatele mai slabe de anul acesta, faţă de anul trecut, crede absolventul: "Cu siguranţă lipsa unui profesor este motivul. Nu toţi elevii au capacitatea de a înţelege lecţiile în mediu online, să nu mai punem la socoteală faptul că nu toată lumea beneficiază de condiţii prielnice de învăţare acasă. Am discutat cu mulţi colegi în aceste luni de carantină şi majoritatea se plângeau de o lipsă de motivaţie gravă şi îi înţeleg. Să fii închis în casă pentru atât de mult timp duce inevitabil la un randament mai mic pentru mulţi elevi. E nevoie de pauze şi de modalităţi de a-ţi distrage şi relaxa mintea, iar petrecând tot timpul in acelaşi loc nu ajută deloc.

O lungă perioadă de timp nu ştiam nici măcar dacă vom da bacalaureatul şi când va avea loc acesta. Nu ştiam dacă facultăţile susţin în continuare examene de admitere sau nu. A fost o perioadă de confuzie care sunt sigur că ar fi putut fi evitată cu o mai bună organizare din partea ministerului. Înţeleg intenţia de a ne uşura munca prin eliminarea semestrului II din programă, însă, cel puţin la matematică, nu sunt sigur că a fost neapărat un avantaj. La matematică s-au scos din programă capitole relativ uşoare în comparaţie cu restul capitolelor, deci personal nu îl văd ca pe un beneficiu".

Raul Pop îşi doreşte să studieze la Politehnică, în Cluj-Napoca, la specializarea Calculatoare. Deşi în gimnaziu visa să plece din România, când a devenit licean, obiectivele i s-au schimbat: "Am realizat că ţara are nevoie de o schimbare, de oameni noi. Avem o ţară atât de frumoasă şi cu atât de mult potenţial, eclipsată, însă, de oamenii care trăiesc în ea. Mentalitatea românească este închisă şi blocată pe idei vechi. Ce mă face însă să nu îmi pierd speranţa sunt oamenii din generaţii mai tinere cu care am avut ocazia să stau la discuţii. Am întâlnit atât de mulţi oameni dedicaţi şi hotărâţi să schimbe ceva. Sunt sigur că vom reuşi până la urmă. Va dura ceva, dar sunt pregătit să lupt până la capăt. După cum spun americanii "The change starts with you" (Schimbarea începe cu tine - n.n.).

