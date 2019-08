Jocul de societate inventat de doi români. Cum puteţi alungă plictiseala copiilor în timpul călătoriilor cu maşina

În 2016, când soţii Mihaela şi Adrian Bob, doi tineri stabiliţi în Cluj-Napoca, porneau la drum cu maşina spre Germania, nici nu bănuiau că o ideea pornită din joacă a Mihaelei avea să se transforme într-o adevărată afacere.



În timpul pregătirilor pentru călătorie, tânăra a căutat pe internet diverse imagini, pe care ulterior le-a aranjat în tabele de 5x5, fiecare pe câte o foaie separată. Pe drum, le-a scos şi a început să caute pe afară obiectele desenate pe foi, pentru ca de fiecare dată când găsea ceva, să taie imaginea respectivă cu un marker.

"Era aşa de încântată, iar când găsea ceva după care se uita mai mult timp, era atât de fericită... eram eu fascinat de bucuria ei, aşa că imediat am intrat în jocul ei. Eram fericiţi ca doi copii când primesc o jucărie nouă", îşi aminteşte Adrian Bob, adăugând că soţia lui s-a inspirat dintr-un joc de călatorie numit “Autobingo”.

Câteva zile mai târziu, cei doi s-au gândit să transforme joaca lor într-un joc de societate; însă pentru asta, era nevoie să aducă unele îmbunătăţiri: "Lucrurile simple de văzut erau rapid eliminate şi rămâneai pe foaie doar cu lucruri din ce în ce mai dificil de văzut, iar asta făcea ca jocul să devină plictisitor - sau, în alte cuvinte, să ai mai multă rabdare, ceea ce nu ar fi fost pe placul copiilor. Ce-ar fi fost, însă, dacă în locul imaginilor pe foaie să facem tokeni pe o tăbliţă? Aşa, de fiecare dată când vezi o un obiect, iei tokenul corespunzător de pe tăbliţă şi pui altul în loc. Astfel ai în continuare acelaşi număr de imagini în faţă".

Alternativă pentru telefonul mobil

Ulterior au adăugat punctaje tokenilor, pentru ca răbdarea să fie răsplătită. Astfel dacă vezi un pom ori un nor primeşti 1 punct, dar dacă vezi o căprioară, un tunel sau o locomotivă, te alegi cu 5 puncte. A urmat introducerea unor tokeni speciali, care îţi permit să faci anumite acţiuni în timpul jocului şi în menţin interactiv, iar pentru buna defăşurare au stabilit nişte reguli de joc. Fiecare piesă a primit descrieri în limba engleză - pe partea cu imaginea şi în limba română - pe spate. "Am adăugat semnificaţie şi un scop educativ pe termen lung, nu doar distracţia din timpul călătoriei", explică Adrian.

Aşa s-a conturat ideea unui joc numai bun pentru călătoriile lungi, atât de plictisitoare pentru copii. "E aproape inevitabilă plictiseala la drumul lung - pentru câteva ore eşti captiv într-un spaţiu de câţiva metri cubi, într-o pozitie statică. Cel mai adesea, de dragul liniştii, copiii ajung cu ochii într-un ecran. Scopul jocului nostru este să genereze o atmosfera placută, interactivă şi captivantă în timpul călătoriilor cu maşina, fără să fie nevoie de telefonul mobil", mai spune el.

"Spotted", cum a fost botezat jocul dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, îşi propune să înlăture plictiseala din maşină, ţinând departe copiii de telefonul mobil, să îi conecteze pe cei mici cu părinţii, să îi educe cu privire la mediul înconjurător, dar şi să ofere un suport pentru învăţarea facilă a limbii engleze. "Ne-am dorit ca totul legat de joc să fie îmbibat în semnificatie - concept, grafica şi nume. În engleza spotted înseamnă “văzut”, “zărit” sau “identificat” - un singur cuvânt care transmite ideea de joc. Dar spotted mai înseamnă şi “pătat”, de la spot, care înseamnă “pată”. Spot era deja personajul principal al jocului: tipicul căţeluş fără stăpân, pe care îl putem vedea încă pe mai toate drumurile din România. Maidanezul chiar este o pată pe imaginea societăţii noastre, nu?", explică Adrian denumirea aleasă pentru jocul lor.

O aventură cu multe necunoscute

Procesul de producţie nu a fost deloc uşor, în condiţiile în care soţii Bob nu aveau experienţă în domeniul afacerilor. Le-a luat aproape un an să implementeze jocul, timp în care şi-au epuizat resursele financiare proprii şi au ajuns să doarmă pe la prieteni, pentru că nu îşi mai puteau plăti chiria, ba chiar să se împrumute pentru a finanţa producţia. "O adevărată aventură, cu multe necunoscute şi lecţii învăţate", concluzionează antreprenorul clujean.

Jocul a fost lansat pe piaţa din România în 2017, pentru ca un an mai târziu, în afacerea soţilor Bob să intre investitorul Andrei Ursachi. Împreună, au lansat o campanie de crowdfunding, care să le permită lansarea unei variante internaţionale pentru "Spotted". Aşa au reuşit să strângă 8.000 din targetul de 10.000 de dolari, precomenzile venind de la clienţi din SUA, Anglia, Australia, Cehia, Spania ori Olanda.

Varianta internaţională se fabrică în China, în trei versiuni: engleză-spaniolă, engleză-germană şi engleză-franceză. "Am optat pentru producătorul chinez pentru că a venit cu cea mai bună oferă. Peste tot pe unde am încercat înainte, ajungeam cu costul de producţie la preţul actual de vânzare", precizează Adrian, potrivit căruia "Spotted" costă 169 de lei, însă în această perioadă poate fi cumpărat la 139 de lei.

Planuri de dezvoltare

Pe viitor, echipa Spotted şi-a propus să dezvolte jocul, să creeze extensii care să îl îmbogăţească, să îl facă mai interactiv pentru copii: "Avem mai multe direcţii despre cum să îl imbunătăţim: de la piese şi elemente fizice, la mecanica jocului şi interacţiunea dintre jucători. Ne gândim chiar să îl facem să fie disponibil şi pentru familii cu mai mulţi copii".

Până acum, investiţia în "Spotted" a ajuns la 40.000 de euro, însă suma nu a fost încă recuperată din vânzări. "Suntem mulţumiţi într-o oarecare măsură de modul în care au evoluat lucrurile, însă nu ne întreţinem din joc. Trebuie, însă, să creăm mai mult conţinut educativ, să încercăm să aducem plus valoare pentru nişa de clienţi pe care o avem. Ne dorim să găsim o variantă prin care putem să o transformăm într-o afacere profitabilă care să ne permită se ne întreţinem şi astfel, să de dedicăm 100% proiectului", adaugă clujeanul.

Cum a pornit o tânără o afacere cu jucării senzoriale şi păpuşi Waldorf. Creaţiile ei au ajuns în Japonia şi SUA

