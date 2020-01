Investiţii de aproape 30 de milioane de euro la Spitalul Judeţean Zalău. Care este cel mai amplu proiect

Şapte investiţii ce vizează infrastructura din sănătate sunt în derulare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Valoarea totală a acestora se apropie de 30 milioane de euro, resursa financiară fiind asigurată din fonduri europene, bugetul naţional ori cel judeţean, spune Tiberiu Marc (foto jos - n.n.), preşedintele Consiliului Judeţean, instituţie în subordinea căreia se află cea mai mare unitate spitalicească din judeţ.

Potrivit acestuia, primul şantier ce va fi deschis vizează extinderea, modernizarea si dotarea UPU-SMURD, o investiţie evaluată la peste 14 milioane de lei şi implementată din bani europeni.

"Observăm, din păcate, că tot mai multe persoane se adresează direct Unităţii de Primiri Urgenţe, care a fost configurată în urmă cu mai mulţi ani, ţinându-se seama de constrângerile construcţiei. Proiectul îşi propune să crească substanţial spaţiul disponibil şi să completeze dotările cu imagistica şi cu aparatură de laborator, astfel încât bolnavul care se prezintă la UPU să poată fi disgnosticat cât mai complet şi apoi să fie dirijat spre secţia unde va fi tratat ori, dacă afecţiunea nu necesită spitalizare, să se întoarcă acasă, dar cu un diagnostic", a precizat Marc.

Echipamente medicale moderne vor fi achiziţionate şi pentru ambulatoriul integrat, printr-un proiect european: "Din punct de vedere al dotărilor cu aparatură medicală, 2019 a fost un an de vârf pentru SJU Zalău; aproape 200 de aparate au fost achiziţionate şi puse în funcţiune. Şi în 2020, vom continua aceste demersuri, proiectul vizând achiziţia de aparatură în valoare de peste 11 milioane de lei".

Cea mai mare investiţie de la SJU Zalău, estimată la aproape 76 milioane de lei, va permite construcţia unei clădiri noi pentru Blocul Operator, în care să fie amenajate şi dotate corespunzător 10 săli de operaţie. "Vorbim, practic, despre o construcţie nouă în faţa actualului ambulatoriu. Blocul Operator actual nu a putut fi modernizat sau reabilitat până acum, pentru că nu s-a găsit nicio soluţie de comprimare a activităţii; dacă pentru renovarea altor secţii am putut să facem mutări, pentru Blocul Operator, acest lucru nu a fost posibil. Tocmai de aceea am mers pe varianta unei construcţii noi", a menţionat şeful CJ Sălaj.

Celelalte proiecte se referă la transformarea spaţiului verde din faţa unităţii spitaliceşti într-o parcare cu 162 de locuri, printr-o investiţie de 7,6 milioane de lei, reabilitarea şi extinderea secţiilor Psihiatrie şi Boli Infecţioase (25 milioane de lei, respectiv 9 milioane de lei), respectiv extinderea ambulatoriului (1,5 milioane de lei).

Mai puteţi citi:

„Gambe“ şi „tricepşi“ sub geamurile spitalului. Parc demolat pentru o parcare şi un spaţiu de fitness

Premieră medicală la Spitalul din Zalău. Intervenţia care a salvat un bărbat de 69 de ani de la castrare