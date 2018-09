FOTO VIDEO Siguranţa rutieră promovată prin curse de biciclete, simulatoare şi un circuit digital de maşini

Aproximativ 2.000 de sălăjeni de toate vârstele au luat parte la cea de-a şaptea ediţie a "Zilelor Siguranţei Rutiere Michelin", un eveniment prin care producătorul de anvelope şi-a propus, din nou, să demonstreze, într-o manieră interactivă şi neconvenţională, importanţa regulilor de siguranţă rutieră.

Copii, tineri şi adulţi s-au implicat în activităţile distractive organzate pe platoul de marmură. Şi în acest an, principala atracţie a manifestării a fost traseul de bicilete pentru copii, o lecţie distractivă de educaţie rutieră pentru micii biciclişti cu vârste între 4 şi 11 ani, care au fost însoţiţi în cursă de către campionul naţional de ciclism, Alex Ciocan. În plus, cei mici s-au putut juca în nisip, au colorat desene pe teme de siguranţă rutieră şi şi-au putut întâlni personajele de poveste preferate, dar şi pe mult aşteptatul Omuleţ Michelin. În plus, au putut să-şi prepare singuri sucuri naturale din fructe şi legume, cu o simplă pedalare a unei biciclete.

Cei mai mari au testat bicicleta ce simulează starea de ebrietate, pentru a înţelege efectele pe care alcoolul le are asupra coordonării şi mobilităţii. De asemenea, ai au avut la dispoziţie un Smulator BMW M4, o maşină de curse originală ce a participat la circuitul DTM şi care a oferit o experienţă intensă de circuit de curse, simulatoarele de reflex, ca să-şi testeze viteza de reacţie, dar şi un simulator de impact, creat special pentru a arăta participanţilor importanţa folosirii centurii de siguranţă atât pentru şoferi, cât şi pentru pasageri.

O altă zonă care a stârnit interesul celor prezenţi a fost circuit digital de maşini de ultimă generaţie care a inclus toate elementele unui circuit real: manevre de depăşire îndrăzneţe, schimbări rapide şi pit stop-uri pentru “alimentarea” maşinuţelor.

La ediţia aceasta a "Zilelor Siguranţei Rutiere Michelin" au fost alături de sălăjeni doi campioni care au întărit importanţa siguranţei mai ales cand faci performanţă: campionul de raliuri, Alex Filip, alături de maşina sa de curse, şi campionul naţional de ciclism, Alex Ciocan, care a dat startul traseului de biciclete.

“Zilele Siguranţei Rutiere Michelin” este un eveniment foarte drag nouă şi faptul că am ajuns a şaptea ediţie este o confirmare clară că pentru Michelin siguranţa rutieră este o preocupare reală şi constantă. Ne dorim ca toţi cei prezenţi să fie alături de noi ambasadori ai siguranţei rutiere, să-i inspire şi pe cei din jur şi să creăm astfel o comunitate mai unită şi un oraş mai sigur”, a declarat Sean Parry, director general Platformă Industrială Michelin Zalău.

