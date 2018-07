FOTO VIDEO Protest cu fluiere şi vuvuzele al salariaţilor Tenaris. „Scoateţi-ne de sub asuprirea multinaţionalelor“

Aproximativ 300 de angajaţi ai fabricii TenarisSilcotub Zalău au mărşăluit, marţi, 31 iulie, pe Bulevardul Mihai Viteazul, nemulţumiţi fiind de prevederile Legii dialogului social, dar şi de eşecul negocierilor cu patronatul în ceea ce priveşte salariile. În semn de solidaritate, la protest au participat şi 15 membri ai Sindicatului Romsteel Cord Zalău.

Protestul a debutat în jurul orei 15.30, în faţa sediului companiei, situat în zona industrială, salariaţii mărşăluind pe un traseu de circa 4 kilometri, până în centrul oraşului, pe platoul din faţa Prefecturii, cu fluieri, pancarte şi vuvuzele. În timpul marşului ei au scandat "Metalurgie, sărăcie", "Ruşine să vă fie", "Unitate, solidaritate" sau "Nu cedăm, rezistăm", pe pancartele purtate fiind inscripţionate mesaje dedicate atât patronatului şi guvernanţilor, cât şi celorlalţi muncitori de pe platforma industrială a Zalăului. "Uniţi cu toţii vom fi mai puternici", "Vrem respect pentru munca noastră", "Daţi legi să ne putem apăra", "Vrem weekenduri cu familia", Nu vrem muncă forţată", "Scoateţi-ne de sub asuprirea multinaţionalelor" sau "Suntem tineri. Vrem să trăim decent în România. Nu vrem să emigrăm" au fost doar câteva dintre mesajele transmise de către protestatari.

Nemulţumiţi de nivelul salariilor

"Astăzi, am făcut un marş pentru problemele noastre de zi cu zi. Dacă angajatorul TenarisSilcotub ar fi avut un comportament normal vizavi de noi, probabil că nu făceam acest marş, dar după cum ştiţi, din luna mai am demarat nişte negocieri la contractul colectiv de muncă, ştiţi care au fost condiţiile care ni le-au pus iniţial, chiar dacă noi am avut de negociat capitolul salarizare, chiar dacă mandataţii dumneavoastră, comisia de negociere sindicală a încercat din răsputeri să ducă lucrurile pe un făgaş normal, nu a reuşit. Ne-am blocat la un moment dat la o ofertă a lor care era extrem de nemulţumitoare şi aşa cum am primit mandat de la dumneavoastră normal că nu am semnat actul adiţional de majorarea a salariilor", s-a adresat mulţimii Alexandru Rus, liderul Sindicatului "Metalurgistul" Silcotub Zalău.

Acesta a făcut referire şi modificările aduse în 2011 Legii Dialogului Social, care au avut drept consecinţe creşterea semnificativă a numărului de români remuneraţi cu salariul minim pe economie. "Circa 34 la sută dintre salariaţi români sunt încadraţi la nivelul salariului minim pe economie, faţă de 8 la sută câţi erau anterior modificării. Tototdată, la această oră, opt din 10 salariaţi români câştigă sub 2.050 de lei", a mai spus sindicalistul. Potrivit acestuia, eliminarea ierarhizărilor a făcut ca salariul minim din ramura metalurgie-siderurgie să fie echivalentul minimului pe ţară.

Duminică, un nou protest

Angajaţii au anunţat pentru duminică, 5 august, organizarea unei noi acţiuni de protest, la care vor participa alături de membrii familiilor lor. "Va fi un miting al marii familii sindicale a metalurgiştilor din Silcotub”, a precizat Rus.

Contactaţi pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la protestul angajaţilor, reprezentanţii multinaţionalei ne-au transmis că negocierea anuală a capitolului salarizare din cadrul contractului colectiv de muncă în vigoare la nivel de societate s-a încheiat fără a se ajunge la un acord cu sindicatele reprezentative. În aceste condiţii, subliniază sursa citată, "se poartă discuţii cu fiecare dintre cei aproape 2.000 de angajaţi ai TenarisSilcotub, pentru a le da oportunitatea de a-şi exprima individual opţiunea de a beneficia de creşterile salariale oferite de companie".

Mai puteţi citi:

Angajaţii de la Tenaris ies în stradă. Revendicările protestatarilor

Protest la una dintre fabricile Michelin. „Ne-au decis soarta cei din alte sindicate“