FOTO Tânăra care a pus pe picioare o afacere neobişnuită. Face artă din şuruburi, nasturi şi capace

Iulia Dragos are 32 de ani, este din Zalău şi lucrează ca inginer la o companie de renume din oraş. Anul trecut, când părinţii ei au renovat casa de la ţara şi au vrut să se descotorosească de mai multe lucruri vechi, zălăuanca a decis să salveze mai multe obiecte, cu gândul ca va reuşi, cumva, să le reintegreze în casa modernizată. Aşa a salvat tot felul de produse care ar fi trebui să ajungă la gunoi: de la nasturi şi capace, la sticle, vase, dantele croşetate şi piese vestimentare.

Nu era prea sigură cum şi în ce măsură va reuşi să le dea o nouă utilizare ori un nou aspect, aşa că a început să caute tutoriale pe internet. Fiind în concediu de maternitate, Iulia căuta o activitate cu care să îşi ocupe puţinul timp rămas liber: "Am început să studiez pe internet oare ce aş putea face cu dantela croşetată de bunica, nu de alta dar ar fi fost păcat ca munca ei să se piardă. Am testat câteva metode găsite, însă metoda de decorare a obiectelor cu ajutorul a dferite materiale şi vopsea m-a cucerit", spune ea.

Cadouri inedite

Apoi şi-a amenajat într-o colţ al casei un mic atelier, transformând o masă veche, de bucătărie, găsită într-un anunţ de donaţie pe internet, într-un spaţiu de lucru. I-a ataşat mai multe cutii goale de lapte praf, pe post de rafturi sortatoare, a aranjat obiectele adunate din casa bunicii şi s-a apucat de treabă. "Pe ideea că niciodată nu găseşti cadoul potrivit pentru bărbaţi, am decis ca mai întâi să decorez sticle; am continuat cu vaze pentru doamne, apoi am creat mulajul ambalajului pentru şerveţele", menţionează zălăuanca, spre bucuria căreia, îndemânarea, răbdarea şi creativitatea de care a dat dovadă au ajutat-o să realizeze nişte produse minunate încă de la primele încercări. "Primele decoraţiuni au fost, bineînţeles, dăruite. Prima sticla decorată a fost făcută cadou şefului soţului meu. A ieşit perfect, exact cum mi-am imaginat!", adaugă tânăra.

După cum explică, procesul de realizare a decoraţiunii sticlelor se realizează în trei etape: "Prima etapa presupune alegerea obiectului pe care vrei să îl transformi; aici intră sticle, borcane, bomboniere, vaze, cutii... practic aproape orice. Apoi aleg cu ce să le decorez - şi la acest capitol, există o multitudine de opţiuni; eu folosesc pe lângă dantelă, cu şi şuruburi, şaibe, roţi, capace, dopuri, monede, maşinuţe de jucărie, piese de puzzle, nasturi, în funcţie de ceea ce îşi doreşte clientul", explică Iulia Dragoş.

Într-o etapă ulterioară, ea creează baza din material textil ce va fi aplicat pe obiectul de decorat. Acesta este un proces de durată, pentru că presupune respectarea cu precizie a unor etape, dintre care procesul de uscare este cel mai important, urmat de aplicarea obiectelor decorative. Ulterior, fiecare produs este vopsit cu pensula, cu vopsea pe bază de apă, după care, cu ajutorul unui burete, se aplică vopsea cu efect de antichizare, folosind nuanţe de auriu, argintiu sau arămiu, după preferinţe, apoi se aplică ultimul strat, cel de lac, rezultatul fiind aspectul desăvârşit al culorii şi luciului.

De la hobby, la afacere

“Această metodă de decorare m-a cucerit”, mărturiseşte Iulia, al cărei hobby s-a transformat într-o afacere; preia comenzile pe Facebook, acolo unde a făcut un cont şi unde îşi promovează produsele. Clienţii săi pot alege dintr-o ofertă diversificată, ce poate fi adaptată opţiunilor lor; un borcan banal, o sticlă obişnuită, un bol de sticlă rătăcit prin dulap, o vază lipsită de strălucire sau o simplă cutie de şerveţele devin în atelierul de creaţiei al Iuliei, cadouri inedite şi obiecte de decor spectaculoase.

Tânăra susţine că, de regulă, clienţii îi dau mână liberă în ceea ce priveşte accesoriile ce vor personaliza produsul final. Modelul îl alege în funcţie de persoana la care va ajunge obiectul decorativ: “Până în ultimul moment nu sunt sigură ce o să îmi iasă. Pe măsură ce lucrez la respectivul produs, dau frâu liber imaginaţiei şi îmi pun creativitatea la încercare. Fiecare produs are un design personalizat. Pentru mine, toată această activitatea reprezintă un mod prin care mă detaşez de rutina zilnică, îmi exprim creativitatea, îmi manifest dragostea pentru frumos şi, mai mult decât atât, îmi încarc bateriile pentru o nouă zi. În plus, îmi aduce şi unele satisfacţii financiare, care oricum se întorc în această mică afacere pe care încerc să o dezvolt”.

La sfârşitul anului trecut, a aplicat cu un plan de afaceri pentru Start-Up Nation, însă sorţii nu i-au fost favorabili. Spera să îşi poată extinde business-ul prin achiziţia unei maşini de gravat şi să stabilească colaborări cu diverse magazine din oraş.

Vă mai recomandăm:

FOTO Cum a pornit o tânără o afacere cu jucării senzoriale şi păpuşi Waldorf. Creaţiile ei au ajuns în Japonia şi SUA

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: