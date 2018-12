FOTO Secretele unei bloggeriţe de fashion: promovează turismul local prin intermediul modei

În vârstă de 27 de ani, sălăjeanca Diana Moşincat şi-a descoperit pasiunea pentru modă încă din copilărie, când confecţiona hăinuţe pentru păpuşi; mai apoi, în adolescenţă, cumpăra haine din second-hand-uri, pe care le modifica, reuşind, astfel, să iasă din tiparul ţinutelor pe care le purta majoritatea.

Şi-ar fi dorit să urmeze o facultate în domeniu, însă nu s-a bucurat de susţinerea părinţilor, care au încurajat-o să opteze pentru ceva "de viitor". Aşa a ajuns la Ştiinţe Politice, la Cluj-Napoca, însă pentru că prima dragoste nu se uită niciodată, s-a înscris şi la Şcoala Populară de Arte, secţia Design Vestimentar. În vara acestui an, a absolvit-o şi pe cea din urmă, pentru examenul final pregătind o mini-colecţie de şase ţinute creaţie proprie, născute din dorinţa de a revedea femeia senzuală în viaţa cotidiană.

"Sursa mea de inspiraţie pentru realizarea acestui proiect a fost una dintre cele mai frumoase, apreciate, încrezătoare şi senzuale actriţe ale tuturor timpurilor, şi anume Sophia Loren. Cum poate fi readusă senzualitatea în femei? Îmbrăcându-le în rochii ori fuste, dându-le o pereche de tocuri, un ruj şi un parfum. Pentru a se reuşi asta, totuşi, e nevoie ca femeia să-şi conştientizeze propriile-i forţe şi să-şi regăsească feminitatea, pentru că ne-am obişnuit deja mult prea tare cu noile şi simplele abordări în materie de modă care vizează de cele mai multe ori nelipsiţii blugi, culorile triste ori lipsa atitudinii şi a încrederii purtătoarei", mărturiseşte Diana.

Un altfel de blog de fashion

Pasiunea ei pentru modă s-a materializat, la începutul anului, într-un blog, în care combină fashionul cu promovarea obiectivelor turistice din ţară; fiecare articol este dedicat unei anumite piese vestimentare sau unei ţinute anume şi unui loc numai bun de vizitat. "Ideea blogului s-a născut acum câţiva ani, însă în lipsă de curaj, de încredere în propria persoană, am amânat lansarea lui. Am pornit cu paşi mărunţi, dar siguri: mai întâi mi-am achiziţionat domeniul, apoi m-am interesat pe la cei cunoscuţii mei care se pricep la IT, la fotografie... pentru ca în ianuarie să se nască primul articol. Pentru că există numeroase bloguri de fashion, m-am gândit să vin cu ceva altfel, să aduc ceva în plus, o informaţie utilă pentru cititori. Aşa au apărut articolele în care asociez o ţinută anume, cu un loc anume". Până în prezent, Diana Moşincat a făcut şedinţe foto şi a scris despre obiective din Satu Mare, Bihor, Sălaj şi Cluj, dar îşi propune ca pe viitor să promoveze în principal locurile demne de vizitat din judeţul său, care nu sunt prea cunoscute de către turişti.

La Castrul Roman de la Porolissum, spre exemplu, după ce oferă toate detaliile de care ar avea nevoie un turist interesat să ajungă aici - de la un scurt istoric, la recentele investiţii derulate aici, la program de vizitare şi preţul unui bilet - Diana prezintă o pereche de pantaloni roşii, pentru că este "culoarea care te duce cu gândul la Imperiul Roman".

La Monumentul lui Mihai Viteazul de la Guruslău, în schimb, a piesa vestimentară pe care o prezintă în apropierea impunătoarei construcţii, este o bască, "rudă cu calpacul lui Mihai Viteazul", menţionând mai apoi că "primele berete au fost purtate de către locuitorii Europei de Nord, în Epoca Bronzului. Cu timpul, beretele au început să fie purtate din raţiuni militare, politice, religioase ori din motive estetice". Periplul său prin judeţ a continuat cu o şedinţă foto la Cetatea Bathory de la Şimleu, unde, pentru a se încadra în tabloul de toamnă, a ales să se îmbrace "într-o combinaţie de alb-negru, aducând pata de culoare prin cămasa arămie şi prin geanta de o nuanţă apropiată", totul accesorizat cu auriul cureluşei pe talie şi al cerceilor. Alte obiective turistice pe care le-a promovat sunt Castelul Bay din Treznea, Conacul Laszay-Filip de la Nădăşelu, Castelul Wesselényi de la Hodod, Muzeul Satului din Cluj ori Cetatea din Oradea.

Dacă la început apela la diferiţi fotografi pentru şedinţele foto, curând a decis să se descurce singură, aşa că pe lângă aparatul foto pe care îl deţinea, şi-a cumpărat un trepied şi o telecomandă. "Acum nu mai depind de nimeni şi mă pot fotografia singură în locurile în care merg", subliniază tânăra.

Plăpumioara Spămă

În paralel cu blogul, şi-a deschis o mică afacere de confecţionat plăpumioare şi pernuţe pentru copii, în tehnica patchwork. A preluat ideea de la o italiancă pe care a cunoscut-o în verile în care Diana muncea în agricultură, în peninsulă. "Italianca la ferma căreia lucram la cules de mere confecţiona plăpumioare din bucăţile de material rămase la fabrica de lenjerie de pat din localitate. Mi-au plăcut foarte mult şi, văzându-mă fascinată de produsul finit, mi-a oferit o plasă plină cu resturi de materiale. Pentru că îmi doream să fac şi eu ceva asemănător, mi-am achiziţionat din Italia ustensilele necesare, iar când m-am întors în România, mi-am completat stocul de materiale şi m-am pus pe treabă", rememorează sălăjeanca.

Prima plăpumioară i-a ieşit din mâini în vara acestui an, iar feedback-ul a motivat-o să continue şi chiar să îşi deschidă o pagină pe Facebook - Plăpumiara Spămă (spămă este un regionalism din părţile Sălajului, care înseamna aţă - n.n.). Oferta sa cuprinde plăpumioare în dimensiuni variate, modele unicat, combinaţii vesele şi inedite, precum şi pernuţe asortate. "Au învelitoare 100% din bumbac, aspect unic, de designer, gândit pentru a-i bucura pe cei mici şi pe părinţii. Produsele sunt atât pentru sezonul cald, cât şi pentru sezonul rece, umplutura din vatelină moale fiind potrivită ca grosime". Preţurile pornesc de la 100 de lei, pentru varianta de bebeluş, şi ajung la 200 de lei, modelul dublu.

Diana Moşincat se caracterizează drept o iubitoare incurabilă a frumosului şi a frumuseţii: "Iubesc castelele şi casele vechi, iubesc locurile pe care le văd pentru prima dată şi iubesc veşmintele.Iubesc. Sunt o romantică şi o visătoare, o empatică şi o optimistă, o iubitoare naturală a tot ceea ce înseamnă Viaţă şi Frumos. Sunt un om care îşi iubeşte visele şi visurile, un om care trăieşte şi îşi împlineşte visurile".

