FOTO Cum se scriu poveşti din piatră seacă. Tânăra care a făcut afacere din hobby: „Am o răbdare ce nu poate fi exprimată în cuvinte“

GALERIE FOTO

Aurelia-Denisa Pop (25 de ani) este o fată activă, care nu spune pas niciunei provocări, fie că este vorba de o călătorie sau de un experiment în bucătărie. Tânăra din Zalău a absolvit Facultatea de Geografia Turismului şi deţine o diplomă de cofetar-patiser, iar în prezent lucrează la firma de transport a părinţilor ei, fiind, în acelaşi timp, şi asistent în brokeraj. „Mă ocup de partea de turism, însă fac faţă cu brio oricărei încercări când vine vorba de partea de transport. Pot spune că sunt mâna dreaptă a părinţilor mei şi persoana care aduce zâmbetul pe buze celor din jurul meu“.

Denisa a fost dintotdeauna atrasă şi de artă, în toate formele sale. Mereu în căutare de modalităţi prin care să-şi exprime latura creativă, tânăra a învăţat să descopere frumuseţea chiar şi în cele mai banale lucruri care ne înconjoară, iar pietrele de pe marginea drumului nu fac excepţie. Răbdarea ieşită din comun şi atenţia deosebită la detalii au condus-o pe Denisa către o nouă pasiune: tablouri realizate manual din pietricele. Timpul liber şi-l dedică acestei îndeletniciri şi chiar a reuşit să pună pe picioare o mică afacere.

„Cred că activităţile zilnice m-au ajutat să aflu cine sunt şi, totodată, să-mi găsesc locul în această călătorie pe care o numim viaţă. Astfel, cu entuziasm şi cu un gram de încredere, am reuşit să îmbin principalele mele pasiuni care-mi aduc zâmbetul pe buze, respectiv dragostea infinită pentru bucătărie şi călătorii, iar mai nou, migala cred ca m-a îndrumat către o nouă pasiune, cea pentru produsele lucrate manual“.

Prima încercare, prima reuşită

După ce a descoperit pe Internet că nişte simple pietricele pot fi folosite pentru a crea elemente decorative deosebite, tânăra şi-a pus imaginaţia la treabă şi a creat un prim tablou. Se întâmpla în toamna anului trecut, când, invitată la ziua de naştere a unui prieten, Denisa s-a gândit să pună în practică ce văzuse la alţi artişti şi să-i ofere amicului său un cadou inedit. „Am făcut cunoştinţă cu această tehnică în urmă cu mai bine de trei ani, pe Internet, unde am admirat creaţiile mai multor artişti din străinătate. Mă gândeam de multă vreme să fac şi eu o încercare, dar parcă niciodată nu era momentul potrivit. Cum se apropia ziua unuia dintre amicii mei, am ales să-i ofer un cadou personalizat, realizat de mine: un tablou cu o motocicletă din pietricele, având în vedere hobby-ul lui“.

Realizarea cadoului s-a dovedit a fi o misiune mai complicată decât păruse la prima vedere, însă în ciuda complexităţii lucrării, Denisa nu s-a dat bătută, iar rezultatul i-a depăşit orice aşteptare. „Fiind primul meu proiect şi unul destul de complex, trebuie să recunosc că mi-am cam prins urechile. În schimb, am învăţat multe lucruri care m-au ajutat în creaţiile ulterioare. Mi-a luat cam şapte ore să aleg pietricelele şi să le montez astfel încât să ia forma motocicletei dorite. După atâta muncă, a ieşit mult mai frumos decât mă aşteptam şi chiar am fost sfătuită să păstrez acest prim tablou ca amintire. N-am făcut-o, deşi mă bătea gândul, iar când am văzut încântarea şi uimirea din ochii sărbătoritului, m-am bucurat că am ales să fac acest dar. Pot spune că tabloul cu motocicleta a fost unul dintre cele mai dificile modele pe care l-am realizat vreodată“, povesteşte Denisa.

În căutarea pietricelelor perfecte

De atunci, tânăra artistă profită de fiecare ieşire în aer liber pentru a căuta pietricelele perfecte pentru lucrările sale înrămate. Procesul este unul lung şi laborios. „Aleg zilnic pietricele de peste tot pe unde umblu. Din exterior nu pare nimic complicat, însă, în realitate, totul presupune multă muncă, întrucât abia în momentul în care încep un model îmi dau seama de ce tip de pietricele am nevoie“, explică ea. Odată adunate şi aduse acasă, unde şi-a improvizat un mic atelier, pietricelele sunt pregătite pentru viitoarele lucrări de artă – spălate cu grijă, uscate şi sortate pe categorii, în funcţie de culoare, formă şi dimensiune.

Dând frâu liber imaginaţiei, Denisa combină pietrele cu materiale dintre cele mai diverse – de la cele standard, precum adezivul, hârtia şi rame, la accesorii precum cristale, panglici, aţe, materiale textile, materiale plastice ori alte obiecte culese din natură. În mâinile Denisei, banalele pietre devin tablouri originale şi pline de expresivitate şi ajung să simbolizeze o amintire preţioasă sau să descrie o frântură importantă din viaţa cuiva. De altfel, Denisa şi-a denumit afacerea „Storytelling Stones“, pentru că îi place să creadă că pietrele ei spun poveşti.

„De fiecare dată când mă apuc de un tablou ţin cont de câteva reguli: să nu fie o compoziţie aglomerată, să acord atenţie şi celui mai mic detaliu şi să iasă o lucrare curată, indiferent de produsele folosite. Ori de câte ori lucrez la ceva, am o răbdare ce nu poate fi exprimată în cuvinte. Niciodată nu consider finalizat un tablou până când nu arată exact aşa cum mi l-am imaginat ori cum mi-ar plăcea să-l primesc eu. Probabil că toată această preocupare pentru detalii le face mai deosebite“, este de părere tânăra.

Comenzi speciale, dar şi neobişnuite

Denisa munceşte între trei şi cinci ore la un tablou cu pietricele, iar preţurile încep de la 49 de lei, pentru unul de 15x10 centimetri, şi cresc în funcţie de dimensiune şi complexitate, putând ajunge la 125 de lei. Fiecare compoziţie este personalizată, prin urmare, când preia o comandă, tânăra artistă cere şi detalii legate de persoana la care va ajunge creaţia ei. Şi asta pentru că un amănunt aparent neînsemnat poate fi elementul-cheie pentru un tablou unic şi special. Pentru a prelua comenzi şi a-şi promova lucrările, ea a creat o pagină specială de Facebook. Cele mai multe comenzi pe care le-a primit până acum au vizat creaţii care spun poveşti reale, de iubire ori de prietenie, poveşti de familie ori de sezon, dar şi care se referă la hobby-urile ori profesiile celor la care ajung tablourile.

„Una dintre comenzile speciale pe care le-am avut venea de la o viitoare mămică, aceasta dorindu-şi un tablou care să vestească venirea pe lume a noului membru al familiei, dar care să includă şi un detaliu important, respectiv faptul că în trecut pierduse o sarcină. Nu pot uita nici tabloul făcut pentru o familie de vârstnici – «doar ei şi restul lumii», cum mi s-a cerut –, comandă care mi-a ajuns la suflet deoarece în ziua de azi puţine cupluri reuşesc să treacă împreună de încercările vieţii. Zilele trecute am avut o cerere mai neobişnuită, o adevărată provocare, de la o domnişoară fotograf, care iubeşte pisicuţele şi dreamcatchers-urile (n.r. – obiect de decor cu pene) şi care a aflat acum un an că este alergică nu doar la părul de pisică, ci şi la pene. Fiecare poveste în parte este deosebită şi o tratez cu seriozitate maximă“.

Denisa Pop mărturiseşte că o atrage diversitatea şi nu se dă în lături de la nicio provocare, iar cea mai mare satisfacţie sunt reacţiile clienţilor: „Sentimentul pe care-l am când văd mulţumirea şi încântarea din ochii clienţilor mei este extraordinar“.

Vă mai recomandăm:

Românul care confecţionează şi vinde papioane de lemn: „Un astfel de accesoriu este, practic, o piesă de artă“

FOTO Tânăra care a pus pe picioare o afacere neobişnuită. Face artă din şuruburi, nasturi şi capace