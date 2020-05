FOTO Românca ajunsă în India pentru a-şi îndeplini un vis din copilărie. „Am primit o lecţie de bunătate şi ospitalitate“

Fotograful sălăjean Patricia Toma (22 de ani) a avut şansa de a petrece, în martie 2020, două săptămâni în India, împlinindu-şi, astfel, un vis din copilărie. Patricia, care a dezvoltat o pasiune pentru ţara sud-asiatică, încă de când avea câţiva ani, când urmărea împreună cu părinţii săi, duminică de duminică, filmele indiene difuzate la TV.

Dorinţa ei era să ajungă în "ţara mirodeniilor" prin intermediul unui proiect de voluntariat, însă lucrurile s-au aranjat astfel încât un amic detaşat pentru o perioadă, cu munca, în India, a invitat-o pentru câteva zile să descopere o parte din secretele acestei lumi fascinante.



Timp de aproape două săptămâni şi având-l ca ghid pe amicul său, sălăjeanca a vizitat temple, a aflat poveşti despre zei, a savurat preparatele bucătăriei indiene, s-a plimbat cu scooter-ul pe străduţe întortocheate şi am făcut o mulţime de poze şi filmuleţe.

Ce a impresionat-o

"Eu sunt, cred, un turist mai atipic şi de obicei îmi e destul de greu să îmi găsesc un partener de călătorie cu care să mă potrivesc în acest aspect - nu vânez locurile turistice, nu îmi place să mă plimb mult odată ajunsă într-o altă ţară, ci prefer să petrec mult timp într-un singur loc pentru a reuşi să creez un contact mai bun cu oamenii, să cunosc mai îndeaproape cultura, religia, gândirea localnicilor - nu prefer oraşele mari, ci localităţile mici, satele - cum a fost şi satul pescarilor vizitat în prima zi.

Poate de multe ori mă supun riscurilor, am stat desculţă prin bărăci, pe cârpe, am intrat în vorbă cu străini în împrejurări nu foarte sigure, pentru a prinde un cadru bun de fotografiat. Atât în India, cât şi în altă parte, prefer să cunosc oamenii simpli pentru că acolo gasesc adevăratele aspecte care ţin cultură, tradiţii şi identitate. Iar acelaşi lucru caut şi în România - satele, oamenii în vârstă care ascund poveşti. Acolo e adevărata Românie, pentru că între orăşenii din India şi cei din România diferenţa nu e atât de mare. În Goa am participat la o parte din ceremonia de nuntă (o zi din cele câteva zile de petrecere), unde a întâlnit indieni veniţi din Delhi şi cu care păstrez legătura şi acum, iar între stilul lor de viaţă şi al meu din Cluj sau al unor tineri din Bucureşti nu e o diferenţă atât de mare pentru că se pierde încet din identitate şi devenim "orăşenaţi" - oameni universali", povesteşte Patricia, care aşteaptă cu nerăbdare momentul în care va putea repeta aventura indiană.

Tânăra spune că toată această experienţă i-a reamintit să aprecieze lucrurile simple, cum ar fi "faptul că dormi acasă pe o saltea, iar nu pe betonul acoperit de un cearşaf". În acelaşi timp, a învăţat de la localnici pacea, căldura sufletului, bunătatea, gesturile de umanitate, "pe care dacă nu le avem, indiferent de cât de moale ar fi patul în care dormim, la urma urmei nu valorăm nimic în societate". "Indienii mi-au oferit o lecţie de ospitalitate şi bunătate pe care nu am întâlnit-o nicăieri în Europa", adaugă ea.

Vrea să facă voluntariat

A uimit-o răbdarea şi respectul pe care oamenii de acolo îl au în trafic, în ciuda impresiei de haos pe care acesta îl lasă turiştilor: "Indienii mi-au arătat cum poţi să faci ordine în haos - traficul lor la prima impresie pare a fi o nebunie, nu se bazează pe reguli de circulaţie, ci pe reguli nescrise care pornesc de la răbdare şi respect, şi la prima impresie poate fi şocant, dar observând încet fiecare mişcare în trafic, am găsit, sincer, o artă. Mi-am învins frica de a urca pe motor tocmai în acel haos". Fiecare experienţă trăită a fost suprinsă cu aparatul de fotografiat care o însoţeşte oriunde merge.

Având în vedere că îi plac condimentele, nu e de mirare că s-a îndrăgostit de bucătăria indiană încă de la prima degustare. "Mâncarea în India este fabuloasă! Iubeam şi înainte condimentele, curry-ul era unul din ingredientele mele preferate, iar acolo am fost în Rai - un Rai tare picat, ce-i drept, dar am simţit că trăiesc şi am simţit că sunt în India, şi m-am întors acasă cu peste 10 kg de condimente şi cu o nouă abilitate, aceea de a mânca orez cu sos direct cu mâinile de pe frunza de bananier", ne povesteşte ea.

Deşi recunoaşte că a fost fascinată de această ţară, Patricia nu crede că ar putea trăi acolo. Plănuieşte, însă, să se întoarcă pentru a face voluntariat, dar şi pentru a explora religia hindusă şi spiritualitatea indiană. Mai mult, îşi doreşte să-şi completeze portofoliul de fotografii, pentru a pregăti, mai apoi, un album dedicat Indiei şi oamenilor ei.

Mai puteţi citi:

FOTO Tânărul român care a transformat călătoria într-un mod de viaţă. Până la 24 de ani a vizitat zeci de ţări ale lumii

Fotograful român care străbatea lumea în căutarea instantaneelor perfecte: Nepalul e marea lui dragoste