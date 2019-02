FOTO Povestea româncei cu cele mai lungi picioare. Este model, a fost descoperită de Armani şi se visează somelier

Daniela Aciu are 28 de ani FOTO Arhivă personală

Descoperită de Giorgio Armani pe când era doar o adolescentă, Daniela Aciu (28 de ani) a ajuns să cucerească podiumurile de fashion din întreaga lume şi să fie căutată de cei mai renumiţi designeri.

Deşi silueta longilină şi picioarele foarte lungi au complexat-o în copilărie şi au făcut-o ţinta bullying-ului, odată cu trecerea timpului a învăţat să se iubească aşa cum este şi chiar să transforme totul într-un avantaj. Daniela mărturiseşte că un rol important în acest proces l-a jucat antrenoarea ei de handbal, care a luat-o sub aripa ei şi a ajutat-o să devină mai puternică. Aşa a prins curaj să participe Miss Univers România, unde, în ciuda lipsei de experienţă în domeniu, s-a clasat pe poziţia a cincea.

Muza lui Armani

Relaţia pe care a avut-o cu Sorin, unul dintre componenţii trupei Akcent, şi mai apoi despărţirea de artist a adus-o pe prima pagină a ziarelor. Deranjată, spune ea, de agresivitatea presei şi sătulă să se afle centrul atenţie, a evadat la Milano, împreună cu o prietenă care lucra deja în lumea modellingului. Acolo a fost remarcată de reprezentanţii unei agenţii de profil care au convins-o să încheie un contract şi, încă de la primul casting, să fie remarcată de Giorgio Armani. Fascinat de prezenţa şi de alura Danielei, celebrul designer a cerut exclusivitate, astfel că timp de aproape un an, românca i-a devenit muză.

"Visam să îmi deschid un mic restaurant, să îmi întemeiez o familie. Aveam alte gânduri, iar modellingul nu făcea parte din ele. Totuşi, am acceptat să merg la casting pentru că nu aveam nimic de pierdut. Armani mi-a dat să probez un costum creat de el, după care le-a telefonat celor de la agenţie să ceară exclusivitate pentru un an întreg. Eram foarte relaxată, nu ştiam o boabă italiană, el nu vorbea engleză. Nu am luat nimic în serios, dar mi-am zis să încerc", îşi aminteşte modelul.

Pasionată de vinuri

După aproape doi ani în care a prezentat doar creaţiile lui Armani, Daniela a decis să se mute în Paris, unde a cunoscut succesul. Tânăra a fost căutată de designeri renumiţi şi a fost nelipsită de la ediţiile Fashion Week din New York, Londra, Milano şi Paris. Tot în capitala Franţei s-a dedicat şi unei alte pasiuni: vinurile. Aşa a ajuns să îmbine prezentările de modă cu prezenţele la diferite festivaluri de vinuri din ţară, în calitate de consultant, să întocmească lista de vinuri pentru diverse localuri, dar şi să creeze legături între proprietarii de restaurante şi producători.

Următorul său obiectiv este să devină somelier, iar pentru a-şi vedea visul cu ochii, în urmă cu trei ani s-a mutat la New York, unde se pregăteşte să înceapă cursurile de profil. Mai apoi are în plan să îşi deschidă propriul local în care pe lângă vinuri atent alese, clienţii să servească preparate exclusiviste create de cei mai renumiţi bucătari ai lumii.



"Cu ocazia numeroaselor mele călătorii prin lume, am ajuns în diverse restaurante în care gătesc bucătari de renume, am stabilit relaţii cu ei, iar în viitorul apropiat vreau să deschid un local exclusivist, în care să îi am ca invitaţi pe toţi aceşti chefi celebri", mai spune zălăuanca.

Cât despre modeling, Daniela mărturiseşte că va rămâne principala ei preocupare, mai ales acum, când cariera ei este în continuă ascensiune. "Deşi înaintez în vârstă, simt că de la an la an sunt tot mai căutată de designeri; cred că mă ajută nu doar experienţa pe care am acumulat-o, ci şi mişcările specifice, prezenţa care atrage atenţia şi faptul că vând foarte bine hainele pe care le port", adaugă modelul.

